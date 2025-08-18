Legendarna Hrvatica odbila strane milijune, a danas ustaje u 4 ujutro i jedva sklapa kraj s krajem

Marija Matuzić jučer je proslavila 65. rođendan. Ona je najuspješnija hrvatska nogometašica svih vremena. U svojoj igračkoj karijeri osvojila je šest naslova prvaka bivše Jugoslavije, četiri naslova prvakinje Hrvatske, osvojila je deset kupova – četiri u bivšoj Jugoslaviji i šest u Hrvatskoj, igrajući za Zagreb i Dinamo. S klubom Dinamo-Maksimir osvojila je 1983. godine neslužbeni Kup prvaka. Odigrala je 14 utakmica za reprezentaciju bivše Jugoslavije i 28 za reprezentaciju Hrvatske. Ukupno ej postigla 1321 pogodak. Osim za Dinamo i Zagreb u svojoj bogatoj karijeri igrala je az Loto, Agram, Pregradu i Viktoriju iz Slavonskog Broda.

Pilila drva, istovarivala ugljen...

Maca je nogomet počela igrati kao klinka u rodnoj Dugoj Resi. Ispočetka je igrala isključivo s dečkima, nije znala da postoji ženski klub. Kada je napunila 12 godina, prijatelj Ado Jurinjak preporučio joj je da za nastavak karijere kontaktira profesoricu Milicu Pajić iz Topuskog, bivšu igračicu Lota. Rekao joj je da ima jednu malu curicu iz obitelji sa šestero djece. Dogovor je brzo pao, Maca je prihvatila poziv iz Zagreba i kao osnovnoškolka stigla u metropolu. U klubu su bili oduševljeni što im je takav nebrušeni dragulj pao s neba. Odmah je zaigrala za prvu ekipu i krenula je velika nogometna priča. Doduše, nogomet nije bio jedina Marijina ljubav. Paralelno s najvažnijom sporednom stvari na svijetu trenirala je i rukomet.

FOTO Najzgodnija hrvatska nogometašica stigla u Ameriku i zaludila fanove

Odrastajući u siromašnoj obitelji sa šestoro braće i sestara, Marija je navikla raditi sve poslove. Pilila je drva, istovarivala ugljen, zidala....

- Radila sam praktički sve muške poslove, a jako malo sam lakirala nokte. Haljinu sam samo jednom obukla u životu i to kad sam imala deset godina. Sestra mi je rodila i rekli su mi da mogu ići do nje samo ako obučem haljinu. Živjeli smo siromašno, nismo imali za put. Mama je rano ostala udovica, prodavala je svašta nešto. Život nam je bio jako težak – priča Marija.

Otkud nadimak Maradona?

- Dogodilo se to na jednom turniru u Italiji na kojem sam prvi put odjenula dres s brojem deset. Talijanski su novinari bili toliko opčinjeni mojim driblinzima da su me prozvali Maradonom. Imala sam veliku želju upoznati Diega kada je 2016. doputovao u Zagreb na finale Davis Cupa. Nažalost, želja mi se nije ostvarila jer sam u to vrijeme imala puno posla u teniskom centru u kojem sam radila kao domarka. Ipak, Diego mi je preko prijatelja ostavio lijepu uspomenu. Dobila sam originalni Maradonin dres iz Argentine. Kada je Diego došao u Zagreb, moj prijatelj Ivan Ljubičić zamolio ga je da potpiše taj dres, što je on i učinio. Napisao je za Macu Maradonu. Taj dres i danas čuvam u svojoj kući. Zovu me još i Marko, Marača, Mačonder tako da mi je čudno kad me netko nazove pravim imenom Marija. Neki dan sam otišla u poštu i kad sam se morala potpisati, zabunom sam se potpisala Maradona – priča Maca.

Po broju postignutih golova Maca je pretekla Peléa. U karijeri je odigrala oko 1500 utakmica. Navodno je u društvu igrača koji su više od tisuću puta matirali golmane još samo Romário. Nisu rijetki susreti u kojima je Marija zabijala po pet-šest komada, primjerice Željezničaru iz Sarajeva ili Mašincu iz Niša, koji je u to doba bio respektabilan protivnik.

Maca danas radi u ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO iz Zagreba.

- Nikad me nitko nije pitao treba li mi nešto. To je prestrašno. Tolike milijarde obrću, a nisu mi mogli pronaći jedan adekvatan posao da se ne moram dizati u četiri sata ujutro, da nisam na normi. A dala sam sve živo. Što još treba napraviti jedan igrač da bi od njih nešto dobio? Ponekad me tako stisne u srcu pa se pitam čemu sve to. Ali opet, ja sam vesela osoba, volim i želim igrati – priča Marija.

Sevilla nudila više nego Šukeru

Mnogi se čude kako to da nikad nije otišla u inozemstvo?

- Imala sam ponudu da idem igrati za Sevillu. Baš u vrijeme kad aje tamo potpisao Šuker. Ali, Šukeru su nudili milju i pol, meni dvije i pol. Nisam prihvatila, meni je Zagrebu bilo sasvim dobro. Dobivala sam sjajne ponude, Austrija Beč, Rapid, Njemačka, Francuska, Monako, svašta su mi nudili. Ali nisam nikad otišla. Iako, zahvaljujući nogometu, vidjela sam puno svijeta, ništa mi nije falilo – rekla je Maca.

Kaže da su joj dečki dosta udvarali, ali da je to nikad nije zanimalo.

- Bila sam sportaš, odbijala sam ih na stručan način i kad su vidjeli da me ne mogu dobiti odustali su – zaključila je Matuzić.