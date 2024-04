Legenda progovorila o povijesnoj nepravdi: 'Bili smo kao mrtvaci, netko je za to odgovoran'

Nogometna reprezentacija Engleske po mnogima je 2010. godine bila jedan od glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka u Južnoafričkoj Republici. Momčad predvođena velikanima poput Stevena Gerrarda, Franka Lamparda, Waynea Rooneyja uz legendarnog Fabija Capella na izborničkoj klupi ipak nije došla dalje od osmine finala. Na početku nokaut-faze Mundijala na jugu Afrike eliminirala ih je Njemačka, a utakmica je završila rezultatom 4:1.

Uz taj se dvoboj vječnih sportskih rivala vezuje i jedan od najkontroverznijih detalja čitavog turnira. Naime, gol Franka Lamparda za nesuđenih 2:2 nije priznat iako je lopta debelo bila prešla gol-liniju. O tom je incidentu, ali i još jednom bizarnom trenutku na toj utakmici progovorio John Terry, vođa obrane engleske reprezentacije.

- Pazite sad. Idemo na utakmicu s Njemačkom. Vani je bilo "milijun stupnjeva", a mi smo bili u našim markiranim, Marks&Spencer odijelima koje su nam dali iz Saveza. Prije no što ćemo ući u autobus koji nas je vozio do stadiona zamolili smo nekoga da ih ipak skinemo - pričao je Terry za engleski The Sun.

Opisao je detalje vožnje:

- Imali smo put od sat i 20 minuta u tom autobusu a morali smo biti u tim odijelima. Kuhali smo se. Mislim da je Gerrard prvi pitao izbornika možemo li ih skinuti, bilo je pakleno vruće - rekao je Terry.

Nisu im dali, ugovor kojeg je Engleski nogometni savez (FA) tada imao s renomiranom tekstilnom kompanijom priječio je igrače da skidaju odijela, čak i u autobusu.

- Mi izlazimo iz autobusa u odijelima, preznojeni izgledamo poput mrtvaca, a Nijemci na stadionn u Bloemfonteinu dolaze u natikačama i kratkim hlačicama. Netko je za to odgovoran - dodaje Terry.

Osvrnuo se i na incident s Lampardovim nepriznatim golom.

- Dosta je to utjecalo na nas, ali vidjelo se da su Nijemci bolji od nas za puno. Nismo im bili ni blizu - zaključio je Terry.