ŽUTA MINUTA

Bivši sportski direktor Hajduka divljački napao suce u Portugalu: 'Obojicu ću vas prebiti, vi ste bezvrijedni klaunovi'

Autor
Karlo Koret
11.11.2025.
u 19:30

Najpoznatiji je po prodaji Nikole Vlašića u Everton za 10.8 milijuna eura što je bio njaveći izlazni transfer kluba sve dok ovog ljeta nije završena prodaja Luke Vuškovića

Portugalski velikan Benfica odigrala je samo 2:2 protiv Casa Pije, 15. momčadi portugalskog prvenstva kojoj do kraja sezone slijedi borba za opstanak, u 11. ligaškom kolu. 'Orlovi' iz Lisabona imali su prednost od 2:0 nakon 60 minuta da bi potom u sudačkoj nadoknadi primili izjednačujući pogodak koji im je 'otkinuo' dva boda.

Jako loše su to primili trener Benfice José Mourinho i sportski direktor Mário Branco, koji je istu funkciju obnašao u Hajduku od 2016. do 2018. Oni su odmah nakon utakmice žustro napali sudca utakmice Gustava Correiju. Pratili su ga sve do tunela prema svlačionicama, a riječi koje je Branco uputio sudcu dospjele su i u zapisnik utakmice.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

- Poštuj grb koji nosiš. Ti si sramota. Istući ću tebe i Joaa Benta, koji je u VAR sobi. Budi siguran da ću vas obojicu prebiti. Vi ste nule, bezvrijedni ste, klaunovi. Ovo što ste nam napravili je sramota - vikao je Branco, a prenosi A Bola.

Branco je u Hajduku proveo nepune dvije sezone (od ljeta 2016. do proljeća 2018.) dok je predsjednik bio Ivan Kos, a najpoznatiji je po prodaji Nikole Vlašića u Everton za 10.8 milijuna eura što je bio njaveći izlazni transfer kluba sve dok ovog ljeta nije završena prodaja Luke Vuškovića u Tottenham za 11 milijuna eura. 

Nakon 11 kola Benfica već zaostaje šest bodova za vodećim Portom i tri manje od gradskog rivala Sportinga

Ključne riječi
sudac napad Benfica Hajduk Mario Branco

