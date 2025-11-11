Naši Portali
Bivši trener Hajduka

FOTO Hajdukovi navijači dugo su ga prizivali nakon odlaska, javio se fotografijama s posebnog mjesta
Autor
Željko Janković
11.11.2025.
u 19:37

Planinarenje i uživanje u prekrasnim pogledima. Nikada ne biste očekivali da ćete pronaći nogometne golove na ovakvom mjestu... gotovo ih je nemoguće dosegnuti, a da, tamo su!!! Gotovo na 2000 m nadmorske visine...

Valdas Dambrauskas je od studenoga 2021. do rujna 2022. godine bio trener Hajduka. Litavski trener na Poljud je došao nakon uspješne epizode u Gorici u splitskom klubu donio naslov u kupu. Bio je to prvi Hajdukov treofej nakon devet godina. A te je sezone Hajduk završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice. 

Nakon što je otišao iz Hajduka, domaći navijači često su prizivali njegov povratak. U međuvremenu je bio na Kreti, vodio Omoniju i Diosgyor, a trenutačno je u azerbajdžanskom Sabahu. 

Ovih je dana objavio nekoliko zanimljivih fotografija na svojim profilima na društvenim mrežama. Litavac je zaljubljenik u prirodu, a fotografije prirodnih krajolika Azerbajdžana na dvije tisuće metara nadmorske visine zaista izgledaju impresivno... 
'Kakav prekrasan dan na planini Shahdag! Planinarenje i uživanje u prekrasnim pogledima. Nikada ne biste očekivali da ćete pronaći nogometne golove na ovakvom mjestu... gotovo ih je nemoguće dosegnuti, a da, tamo su!!! Gotovo na 2000 m nadmorske visine. Nikada me ne iznenađuje koliko je nogomet moćan i koliko je važan za ljude diljem svijeta! Blagoslovljen sam što služim ovoj igri.. - napisao je Dambrauskas na svom Facebook profilu uz objavljene fotografije. 

Ključne riječi
Azerbajdžan sabah Hajduk Valdas Dambrauskas

