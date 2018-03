Legenda Hajduka izgubila živce: Suspendirajte me 100 godina, ja sam Bog!

Zrinjski i Željezničar su nakon prave drame u Mostaru remizirali s 3:3, a igrači Želje su u posljednjih pet minuta prosuli tri gola prednosti, piše Goal.

Trener plemića Blaž Slišković rekao je kako je derbi ispunio očekivanja, ali isto tako i kritizirao suđenje:

- Po ovakvom terenu utakmica je bila veoma kvalitetna, odlične akcije i mislim da gledatelji mogu biti zadovoljni. Derbi je opravdao očekivanja. Željo i dalje ima dva boda prednosti, a mi ćemo to pokušati stići. Još ništa nije gotovo - rekao je Baka pa dodao:

- Neke stvari ne mogu prešutjeti, makar me istjerali. Ne može pomoćnik dosuđivati glavnom penale ako je on udaljen 35 metara, a ovaj 10. Ne može se to događati u našem nogometu i borit ću se do kraja da se to ne događa - kazao je Slišković koji je prokomentirao treći gol Želje, no treba istaknuti kako su gosti i do prvog gola došli nakon očiglednog zaleđa:

- Ljudi moji, dok god se odluke budu donosile van terena, bh. nogomet će otići u sto nekih stvari. Mi se borimo ovdje, tražimo od igrača dobre igre, želimo napredak, a netko to svojim odlukama anulira, a oni su kao fol za neki napredak. Koji napredak? Prozivam NSBiH i sudačku organizaciju jer oni ne žele napredak. Kad budem išao na Grbavicu i da imam 50-50 suđenje, koje i oni očekuju ovdje, onda ću nogomet smatrati kvalitetnim. Neka me suspendiraju 100 godina. Ja sam za njih Bog i po imenu i po onom što doprinosim nogometu. Dosta više ovoga. To su neradnici, samo da im je jesti i da im stomaci rastu. Fuj, odoh dok nisam još šta rekao - zaključio je Baka, inače legenda Hajduka.