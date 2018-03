Kakav dan Hrvata u Bundesligi: Gol i asistencija Rebića i Kramarića

Kovačev Eintracht je u 27. kolu Bundeslige kod kuće pobijedio Mainz 3:0 i to ponajviše zahvaljujući Anti Rebiću koji je zabio i asistirao.

Domaćin je poveo već u 6. minuti preko Boatenga, a onda na scenu stupa hrvatski ofenzivac koji je u 23. minuti omogućio Joviću lagan gol, da bi u 41. lijepo pogodio s 18 metara za 3:0.

Gol i asistenciju upisao je i Andrej Kramarić, i to u remiju Hoffenheima 3:3 kod Borussije Mönchengladbach.

Gosti su poveli u 13. minuti kada je Kramarić pronašao Hubnera, no Drmić u 33. vraća stvari na početak. Hoffenheim do novog vodstva stiže u 58. minuti kada je iz jedanaesterca pogodio Kramarić. Novo izjednačenje vidjeli smo u 72. minuti kada je pogodio Stindl. No, samo minutu kasnije gosti preko Grilitscha stižu i do trećeg vodstva. Međutim, nisu uspjeli to sačuvati jer je Ginter u 90. minuti pogodio za 3:3.

Gostujuće pobjede ostvarili su Werder, 3:1 kod Augsburga, te Hertha, koja je s 2:1 bila bolja od HSV-a.