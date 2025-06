LeBron James, Tom Brady i Rafael Nadal natječu se u Dubrovniku. Evo o čemu se točno radi

Po drugi put ove sezone, u tri dosadašnja nastupa, u utrkama za Svjetsko prvenstvo električnih glisera, pobijedio je Aoki Racing Team. A utrka se događala u Dubrovniku, u moru između hotela Excelsior i otoka Lokrum, gdje se po prvi put zbilo da je postolje izborio tim čiji je vlasnik slavni NBA košarkaš LeBron James (Alulu). Za drugo mjesto, ono između Aoki Racing Teama i Teama Alula Championed LeBron James, izborio se Team Brady kojem je vlasnik najtrofejniji quaterback američkog nogometa Tom Brady, sedmerostruki NFL prvak.

U kokpitu glisera kojem je vlasnik poznati DJ i glazbeni producent Steve Aoki sjedili su Dani Clos, bivši testni vozač Formule 1 te Mashaela Alobaidan. I oboje su, s članovima svojeg tima, pobjedu proslavili skokom u more i to na popularnoj dubrovačkoj plaži Banje. Ovom pobjedom Aoki Racing Team prestigao je u ukupnom poretku Team Rafa, kojem je vlasnik slavni (umirovljeni) tenisač Rafael Nadal, i koji je u prvoj ovakvoj utrci u vodama Hrvatske bio četvrti.

A rivalstvo ova dva tima obilježilo je prve tri utrke a kako je krenulo mogli bi se baš ovi timovi u studenom, na finalu, u Miamiju boriti za naslov. Nagradu za najboljeg pilota utrke dobio je Velšanin Sam Coleman za svoje smirene izvedbe tijekom cijelog finalnog dana s čime je svoj Team Brady vratio na postolje.

Nakon tri utrke (a preostale su još četiri) ukupni poredak je sljedeći: 1. Aoki Racing Team 109 bodova, 2. Team Rafa 93, 3. Team Brady 63, 4. Team Bule Rising 53, 5. Westbrook Racing 47, 6. Team Alula (championed by LeBron James) 45, 7. Team Drogba 41, 8. Team Miami powered by Magnus 25, 9. Team Brazil by Claure Gorup 23 boda. Sljedeća utrka vozi se krajem lipnja u Italiji (Lake Maggiore).