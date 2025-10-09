Naši Portali
formula 1

Sprema se ogromna senzacija na gridu: Ferrari vuče šokantan potez

Oscar Piastria potpisao novi ugovor s McLarenom
Karlo Koret
09.10.2025.
u 13:12

Talijanska momčad dala je sedmerostrukom svjetskom prvaku Lewisu Hamiltonu najbogatiji ugovor u povijesti ovog sporta kako bi ih vratio na staze stare slave, a on trenutačno zauzima tek šesto mjesto u ukupnom poretku i nije ni najbolji Ferrarijev vozač.

Aktualna sezona u Formuli 1 polako se bliži svom kraju. Do kraja je ostalo još šest utrka u kojima vodeći Oscar Piastri mora pokušati obraniti 22 boda prednosti pred Landom Norrisom, odnosno 63 ispred trečeplasiranog u ukupnom poretku, Maxa Verstappena.

Momčadi su već polako počele gledati prema idućoj sezoni, a neke i dalje u budućnost. Primjerice Ferrari, momčad bogate povijesti, posljednjih je godina upala u prosječnost što se posebno vidi ove sezone. Talijanska momčad dala je sedmerostrukom svjetskom prvaku Lewisu Hamiltonu najbogatiji ugovor u povijesti ovog sporta kako bi ih vratio na staze stare slave, a on trenutačno zauzima tek šesto mjesto u ukupnom poretku i nije ni najbolji Ferrarijev vozač. Jedno mjesto ispred njega je njegov momčadski kolega Charles Leclerc..

u Maranellu nikako nisu zadovoljni trenutnim stanjem stvari to su spremni povući drastičan potez kako bi se vratili na vrh. Švicarski Blick piše kako Ferrari želi da od sezone 2027. njihov vozač postane Oscar Piastri, vodeći u ukupnom poretku i prvi favorit za naslov svjetskog prvaka. Australski vozač nije previše zadovoljan u McLarenu te smatra kako njegova momčad favorizira Norrisa u utrci za naslov. 

Ferrari ne bi ni tu stao već ćele u potpunosti promijeniti vozačku postavu. Ne bi pustili samo Hamiltona već i Leclerca koji za njih vozi posljednjih šest godina. Piastrija vide kao prvog vozača, a žele da mu momčadski kolega bude talentirani Brazilac Gabriel Bortoleto. On ove sezone ostvaruje zapažene rezultate za volanom ne pretjerano brzog Saubera te ga mnogiu njemu vide veliki potencijal. 

