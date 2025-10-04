Russell će startati prvi u Singapuru, Max drugi, evo gdje su Norris i Hamilton

Britanac George Russell doveo je svoj Mercedes na pole position za Veliku nagradu Singapura, a svjetski prvak Max Verstappen zauzeo je drugo mjesto u prvom redu za Red Bull. Englez Russell, koji je u petak doživio udes na treningu, projurio je stazom Marina Bay za jednu minutu i 29,158 sekundi, te bio 0,182 sekundi ispred Nizozemca Verstappena, dok je vodeći u prvenstvu Australac Oscar Piastri u McLarena bio treći. Russell je ostvario svoj drugi pole position godine i sedmi u karijeri.

Talijan Kimi Antonelli startat će u drugom Mercedesu u drugom redu startnog grida uz Piastrija, čiji je timski kolega Lando Norris bio peti najbrži i postavit će se u trećem redu s Lewisom Hamiltonom iz Ferrarija.

U poretku za Svjetsko prvenstvo vodi Piastri s 324 boda, Norris ima 299, a Verstappen 255, dok je pobjednik kvalifikacija Russell četvrti s 212.

Utrka za Veliku nagradu Singapura na programu je u nedelju od 14 sati.