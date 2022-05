Kustić stao na Dinamovu stranu: Jakobušić me iznenadio, dogovorili smo se da nema izjava

Istup Lukše Jakobušića, priopćenje Dinama, odgovor Hajduka... Ludi petak popodne priuštili su nam nogometni čelnici, a sve što smo trebali dobiti je samo jedno priopćenje, ono HNS-a. Morao se o svemu izjasniti i sam predsjednik Saveza, Marijan Kustić, a prema onome što je rekao za Novu TV i on je na strani Dinama u ovoj situaciji. Naime, čini se da Jakobušić baš i nije smio pred medije odmah nakon sastanka.

- Dogovorili smo na sastanku i usuglasili se da neće biti izjava nego zajedničko priopćenje i zato su me iznenadile izjave Hajdukova predsjednika - rekao je Kustić za Novu TV. Potom je dodao:

- Ovo ne pridonosi smirivanju tenzija, što mi kao čelnici trebamo raditi i biti primjer, spustiti tenzije. A ovakav način komunikacije nije dobar. Sastanak je bio dobar, sve smo jednoglasno dogovorili, čak sam ja rekao da ne vidim probleme između dva kluba. Raspravljali smo o svemu i kako da ne dođe do nekih stvari. Ne treba generalizirati sve navijače i osuđivati nego pojedince koji naprave nešto. MUP je iznio svoje razmišljanje, klubovi svoje i dogovor je da ćemo napraviti sporazum i klubovi će svoje navijače pitati anomalije - objasnio je predsjednik HNS-a.

- Moramo gledati kako osigurati sigurnost svima na stadionu, ima puno djece, ne daj bože da je nekoga pogodila baklja. I to nije Armada napravila nego pojedinci koje treba naći i sankcionirati. Sad, je l' nema vode, sendviča… u krugu stadiona je odgovornost organizatora, moramo omogućiti navijačima sve to u krugu stadiona. Ne bih rekao da je propust bio Dinamov, iznijeli su sve i ispalo je da je Dinamo napravio sve u komunikaciji s Hajdukom, ali zaključak je da treba poduzeti sve da se to ne ponovi ali da i sami navijači sudjeluju. Radit ćemo prevenciju i radi se na projektima od osnovne škole, edukacija djece.

