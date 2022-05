Dinamo odgovorio Jakobušiću: On je samo mali čovjek, ponijela ga euforija nakon devet godina

Nakon što je održan sastanak između HNS-a, Dinama, Hajduka i MUP-a o navijačima i incidentima koji su se dogodili nakon zadnjeg kola HNL-a na autocesti, Lukša Jakobušić bio je jedini koji je stao pred medijske kamere. Mnogi su pitali zašto samo on, on je lopticu prebacio i rekoa 'pitajte druge zašto oni nisu'. Između ostalog, komentare Krešimira Antolića komentirao je poslovicom: Nikad se nemojte hrvati sa svinjom jer ćete završiti u blatu, samo što će svinja u tome uživati.



Sve to je zasmetalo Dinamu pa je ubrzo stigao oštar odgovor iz Maksimirske 128.

Priopćenje Dinama prenosimo u cijelosti:



"Danas je održan sastanak u Hrvatskom nogometnom savezu na kojem je prisutan bio ravnatelj hrvatske policije g. Nikola Milina, predsjednik uprave Hajduka Lukša Jakobušić, predsjednica uprave GNK Dinamo gđa. Vlatka Peras i član uprave GNK Dinamo g. Krešimir Antolić, dok je domaćine predstavljala delegacija HNS-a na čelu s predsjednikom g. Marijanom Kustićem.

Na sastanku je razmotrena situacija nastala nakon nasilnog napada na policiju u subotu 21. svibnja te je izražena zajednička volja za radom na napretku sigurnosnog aspekta nogometnih utakmica. Svi sudionici sastanka prihvatili su načela prema kojima se svi dionici nogometa trebaju pridržavati propisa i dobrih praksi hrvatskog i europskog nogometa, čiji je predvodnik upravo Dinamo.

Na kraju sastanka dogovoreno je da će Hrvatski nogometni savez kao domaćin predložiti zajedničko priopćenje te da neće biti pojedinačnih medijskih istupa sudionika sastanka.

Po izlasku iz Hrvatskog nogometnog saveza predsjednik uprave Hajduka Lukša Jakobušić, vjerojatno ponesen euforijom nastalom osvajanjem jednog trofeja nakon devet godina, prekršio je ostvareni dogovor te je dao izjavu medijima u kojoj je, između ostaloga, člana uprave GNK Dinamo g. Krešimira Antolića usporedio sa svinjom. S obzirom na to da pet dana nije imao dozvolu istupati u javnost, Jakobušića je malo ponijelo pa je prekršivši dogovor sa sastanka svojim neciviliziranim rječnikom pokazao da je samo mali čovjek. U izostanku argumenata te kao skretanje s pravog problema očigledno mu je ostalo samo vrijeđanje na osobnoj razini.

Sve to neće nas zaustaviti u tome da u svakom segmentu napravimo još jači, bolji i europskiji Dinamo."

