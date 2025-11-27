Naši Portali
BROJNE TEME

Kustić o suđenju: Puno je bolje nego prije, bitno je da nema nikakve namjere

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
27.11.2025.
u 15:05

Ljudi na odgovornim pozicijama moraju biti svjesni težine svojih riječi. Takve poruke nisu primjerene, iako u afektu svakome može izletjeti nešto što ne misli do kraja. Miškovića iznimno cijenim kao sportskog radnika, ali kao dopredsjednik Saveza mora dodatno paziti na javnu komunikaciju, rekao je Kustić o nedavnom istupu Damira Miškovića

Nakon održane Skupštine u zagrebačkom Novotelu, čelni čovjek HNS-a Marijan Kustić osvrnuo se na budućnost izbornika Zlatka Dalića i dao naslutiti kako postoji realna mogućnost nastavka suradnje i poslije Mundijala 2026.

- Dalićevi rezultati su temelj svega, nešto fenomenalno je napravio, naravno da je naša želja da ostane. Mogu reći da razgovaramo o svemu tome, kad bude nešto konkretno sigurno ćemo to iznijeti jer javnost mora znati. S obje strane postoji želja i volja za nastavkom suradnje, razgovaramo o tome... - istaknuo je Kustić.

Dok se reprezentativni planovi protežu nekoliko godina unaprijed, predsjednik Saveza naglasio je segment u kojem Hrvatska i dalje zaostaje.

- Najviše nas tišti infrastruktura i ulaganje u nju. Veliki je iskorak napravljen, pokrenuta je izgradnja Kranjčevićeve, očekujemo Maksimir, pa da se vidi za Split hoće li ići novi stadion ili renovacija postojećega. Kao i finalizacija i završetak nogometnog kampa.

Nezaobilazna tema domaćeg prvenstva ponovno je bilo suđenje, koje često utječe na opći dojam SHNL-a.

- Kad je u pitanju sudačka organizacija, napravili smo veliki iskorak, naš je cilj da utakmice prođu bez ijedne pogreške. Puno je bolje nego prije, ali treba vremena da se vrati povjerenje. Bitno je da nema nikakve namjere, radi se na tome da se sve što nije bilo dobro svede na minimum - rekao je Kustić koji je sve prepustio u ruke povjereniku Bertrandu Layecu.

Dotaknuo se i nedavne izjave predsjednika Rijeke Damira Miškovića "neka mi kažu ako Dinamo treba biti prvak", nakon koje je disciplinski kažnjen.

- Što se tiče komunikacije, svi koji smo na funkcijama moramo gledati na komunikaciju, takve izjave nisu prikladne, ali kad je vruća glava može se reći svašta. Miškovića doživljavam kao odličnog sportskog djelatnika, ali dopredsjednik je Saveza i treba paziti kad je u pitanju komunikacija.

Kupnja