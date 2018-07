Kung fu na nogometnim terenima: Brutalnim startom pokosio protivnika

Videoton je s 2:1 pobijedio Dudelange i izborio drugo kolo kvalifikacija za Ligu prvaka.

No, utakmica će se pamtiti po brutalnom startu braniču luksemburške momčad Bryana Melissea.

“Got the ball ref”



Watch this challenge from yesterday by Bryan Melisse of F91 Dudelange pic.twitter.com/xXpuvGzWt2