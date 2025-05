Kultni stadion ostat će netaknut, nema ništa od rušenja, evo tko će na njemu igrati

PAO JE ČUVENI 'HERE WE GO'

Luka Modrić dobiva novog trenera, u Real stiže legenda koja će se odmah primiti posla

Ovaj strateški potez označava kraj druge ere Carla Ancelottija na klupi madridskog giganta, otvarajući vrata novoj, navijači se nadaju i jednako uspješnoj, epohi s Alonsom kao glavnim arhitektom igre