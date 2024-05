Igrači Dinama su složni: Igra se na pobjedu, ne na bod! Derbi odluke sve je bliže

Dinamo i RIjeka susreću se u derbiju 33. kola Hrvatske nogometne lige. Nakon kiksa protiv Lokomotive, Rijeka će zagrebački klub dočekati kao drugoplasirana momčad prvenstva. Obzirom da je riječ o svega jednom bodu razlike, ishod ove utakmice mogao bi odlučiti prvaka. Odaziv navijača očekivano je velik, a plave na Rujevici očekuje žestoka atmosfera.

Dinamo je čitave sezone bio u zaostatku za vodećom momčadi prvenstva. U jednom trenu u prednosti je bio Hajduk, no upravo ga je Dinamovo buđenje definitivno srušilo. Rijeka je čitave sezone opasna, no otpadanje bijelih iskoristili su da bi se nametnuli kao vodeća momčad. Međutim, porazom protiv Lokomotive te kontinuiranim pobjedama zagrebačke momčadi, nisu se uspjeli održati na toj poziciji. U četvrtak su na konferenciji za medije igrači Dinama najavili susret.

"Pred nama je utakmica sezone, ne trebamo ju posebno najaviti. Rijeka je odlična kod kuće, pokazala je konstantu, ali Dinamo uvijek mora ići na pobjedu. Znamo da Rijeka mora ići na pobjedu, jako je to nezgodan teren i stadion, svi znamo kakva je tamo atmosfera. Ali mi moramo ući sto posto u utakmicu, sigurno je kako ćemo napadati od prve minute i ići na pobjedu. Ne mislimo kalkulirati i igrati na bod, želimo igrati dobro kao što radimo posljednjih mjeseci", rekao je Sandro Kulenović pa dodao:

"Dinamo godinama igra pod pritiskom u takvim situacijama. Uvijek je lovina. Znamo igrati pod tim pritiskom, imamo starije igrače koji nas mlađe uče kako igrati u tim uvjetima. O bodu uopće ne razmišljamo, želimo pobijediti. Rijeka je jako dobra, pogotovo kod kuće. Puni smo samopouzdanja, cijenimo Rijeku i sve što su napravili ove sezone. To nam je najbitnija utakmica do kraja sezone, možemo otići na četiri boda prednosti, sigurno ćemo uživati u toj prilici, ali ima i dosta pritiska."

"Naši senatori koji su osvojili, ne znam koliko prvenstva, to njihovo iskustvo puno nam znači, mi mlađi upijamo od njih, gledamo kako se ponašaju kako bi što bolje razumjeli pritisak. Prije pet godina kad sam bio tu Ademi je puno pričao sa mnom. On je prošao kroz puno toga, on je jedna od najvećih legendi u povijesti Dinama, kad takav čovjek želi da uspijete, to je veliki poticaj. Kad trebam neki savjet, odem kod njega, Petka ili nekog trećeg starijeg igrača. To mi je jako puno pomoglo ove sezone", konstatirao je Dinamov ofenzivac.

Iduća je govorila mlada zvijezda Bayerna, Gabrijel Vidović. Upravo je on u prošlome kolu zabio jedini gol na utakmici protiv Varaždina te time doveo plave u vodstvo. "Iskreno, ne zanima me puno koju poziciju igram u Dinamu. Spreman sam igrati gdjegod me trener stavi, nema nikakvog problema. Imam dosta slobode, igramo dosta napadački nogomet, često sam u završnici, to mi se jako sviđa.", rekao je Vidović i osvrnuo se na nadolazećeg protivnika.

"Analizirat ćemo još Rijeku, ali mi uvijek gledamo sebe. To je najbitnije, spremni smo, tko god bio na drugoj strani. Stvarno se dobro razvijam u Dinamu, dobro igram ove sezone. Mene ne zanima protiv koga igram."

Potom se uključio kapetan momčadi i miljenik navijača, Arijan Ademi. "Pred nama su posebne utakmice koje lome prvenstvo. Moramo ostati mirni, ima još nekoliko kola do kraja, svaki je bod bitan. Dinamo uvijek igra na pobjedu, ne bih volio pričati o taktici, tu je trener koji će odgovoriti na takva pitanja.Razmišljamo samo o utakmici. Ne razmišljamo o brojkama, tamo smo imali dobrih pobjeda, ali i poraza", rekao je Ademi.

"Drago mi je da mogu pomoći mladim igračima u Dinamu. Imam iskustvo, a što se tiče igre, moram i mogu puno bolje. Ovo je daleko od onoga što sam ja. Vi vidite i sudite, realno, ne zanima nikoga zašto nisam na razini. Ja znam, ali ne želim govoriti o alibiju. Želim iskoristiti svaku minutu na terenu i pomoći momčadi na terenu. U pitanju nije nikakva ozljeda", dodaje kapetan.

"Sigurno je naš pobjednički mentalitet dobra prednost, godinama smo osvajali i imamo puno takvih utakmica, ali imamo veliko poštovanje prema Rijeci, u 2024. su izgubili samo dvije utakmice... Ipak, mislim da je prednost na našoj strani", rekao je Ademi pa se osvrnuo na odnose s navijačima: "Osjeti se ta atmosfera, ali i zadnje dvije tri godine je odlična energija između igrača i navijača. Sad je možda na još većoj razini, mi igrači osjećamo se fenomenalno i oni su nam veliki vjetar u leđa."

Naposljetku se na nadolazeći susret osvrnuo i Stjepan Ristovski. "Nisam igrač koji daje puno golova, zato ne razmišljam o napadu. Vidjet ću kako će me emocija nosi, bit ću najponosniji ako se Dinamo vrati s tri boda. Ovo je posebna utakmica, ostalo je četiri kola do kraja, matematika je jasna... Rijeka je zasluženo gdje je, čestitam joj na tome. Nadam se poštenoj utakmici, a mi želimo pokazati pravi gard", kazao je pa zaključio:

"Gdje god odem, ljudi me zovu. Osjećam se lijepo u Zagrebu, želim biti ovdje, želim biti ponosan Zagrepčanin! Dinamo, otkako sam ja došao, nije igrao na bod. Nikad ne čuvamo rezultat, Dinamo je klub koji ima visoke ciljeve, tako će biti u budućnosti. Rijeka ima teži raspored? Pa... jest, s obzirom da je ostalo četiri kola, nama bi odgovarao i bod, ali ne pripremamo se tako. Mislim da ćemo pobijediti."

