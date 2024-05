Dinamo je propustio vratiti bivšeg dragulja, sad će mu biti najveća prijetnja u obrani naslov prvaka

Još je samo nekoliko dana ostalo do velikog derbija, do te iščekivane utakmice Rijeke i Dinama, dviju momčadi koje su u izravnoj borbi za naslov prvaka. U tu utakmicu Dinamo ulazi s bodom prednosti. Nakon prošlog kola Dinamo je po prvi put u ovoj sezoni stigao na prvo mjesto, dugo je bodovno "kasnio" za Rijekom i Hajdukom. Splićani su u međuvremenu porazima otpali iz te utrke, plavi su se stabilizirali i nakon debakla od PAOK-a (1:5) i ispadanja iz Europe nanizali su osam pobjeda.

U tom prošlom kolu plavi su uspješno prošli kroz Varaždin, upisali važna tri boda i pritisak preselili na Rijeku koja ga, očito, nije izdržala već je s 1:3 pokleknula kod Lokomotive i izgubila spomenutu vodeću poziciju. Tek ćemo vidjeti je li poraz i gubitak prve pozicije poljuljao momčad Rijeke, koliko je sad Dinamo u psihološkoj prednosti, vidjet će se u nedjelju navečer od 19.30 sati.

Petković učinkovitiji

– Imamo još četiri kola do kraja, dečki ne trebaju padati nakon jednog poraza i dat ćemo sve od sebe da dobijemo Dinamo. Nedjelja, 19:30, Rujevica, pa tko koga. Dobili smo 15 od 17 utakmica. Tapšu me svi da nije gotovo, ma kakvi gotovo? Morate doći na Rujevicu, zmajevo gnijezdo, Bruce Lee... Pao je Lille, past će i Dinamo – govorio je trener Rijeke Željko Sopić.

Na trenerima Željku Sopiću i Sergeju Jakiroviću sad je da poslože svoje momčadi, dobro ih taktički i psihološki pripreme za taj "pakao" Rujevice. Često se zna reći da takve velike utakmice zna odlučiti pokoji detalj, djelić sreće ili posebno raspoloženi pojedinac. Ako bismo tražili takve, onda bismo prst uprli u zvijezdu Rijeke Marka Pjacu i napadača plavih Brunu Petkovića.

Oko Pjace je bilo dosta upitnika, ima ih i danas u stilu – zašto ga Dinamo nije doveo. Kako prvenstvo ide kraju, Pjaca se pokazuje kao odlična akvizicija Rijeke, donio je kvalitetu više, njegov trnoviti put posut teškim ozljeda i puno je donio Sopićevoj momčadi u ovoj borbi za naslov prvaka. I Marko isijava zadovoljstvom, vidi se to na njegovim izvedbama, ali i govoru tijela, riječima. Vratio se na velika vrata, zaslužio je ponovno biti u reprezentaciji u kojoj bi na Euru mogao biti važan čimbenik s obzirom na to da se tek polako na teren vraća Ivan Perišić koji je uvijek čvrsto držao tu lijevu stranu, da se vraća i Mislav Oršić koji mu je bio prva alternacija.

Raspoloženi Pjaca bit će veliki adut Riječana u toj ključnoj utakmici, čak je manje važno hoće li zabiti ili asistirati, on svojim prodorima puno donosi momčadi. Baš kao na drugoj strani i Bruno Petković koji je postao pravi kapetan plavih, ne samo zato što nosi vrpcu oko ruke dok ne igra Ademi već zato što se ponaša kapetanski, tjera momčad kad treba, pa smiruje kad vidi da to treba plavima. Trener Jakirović dobio je još više od Petkovića otkako više nije usamljen u napadu, kad uz njega igraju Kulenović ili Brodić, on ima punu slobodu. Voli se vraćati po loptu, djelovati iz sredine i puno mu je lakše kad ima još jednog napadača uz sebe, čak je sad i više blizu suparničkom golu nego kad je bio jedina špica.

– Petkoviću ovo odgovara više nego kad je sam u napadu, sad ga dva stopera ne mogu udvajati. Imamo neke automatizme, bit će to još bolje – govorio je Sergej Jakirović o svom napadaču.

Petković je statistički uspješniji od Pjace u ovoj sezoni s deset golova i pet asistencija (Pjaca je upisao šest pogodaka i četiri dodavanja za gol), no to i ne čudi jer ne igraju na istoj poziciji, Petković je ipak napadač, a Pjaca igra na svojem lijevom krilu. Uz to u HNL-u je Petković odigrao oko 150 minuta više od Pjace, cijelu sezonu ne treba gledati jer Dinamo je dugo živio u Europi, pa je Petković dosad u ovoj sezoni odigrao ukupno 39 utakmica, a Pjaca uz tih 25 u ligi još ima i dvije u kupu.

Za Dinamo se pokazalo dobrim u toj borbi za naslov prvaka što više nema ritam utakmica od svaka tri-četiri dana, da su nastavili s Europom sad bi kod plavih bilo još više umora, isto tako i kod Petkovića, ovako se sad plavi stignu i odmoriti i odraditi normalne, a ne samo regeneracijske treninge.

Hoće li ostati u Rijeci i Dinamu?

Sigurno je da će navijači Rijeke puno očekivati od Marka Pjace, kao i plavi kibici od Brune Petkovića. Sad je fokus na njima u tom derbiju, iako ne treba zaboraviti ni sve ostale igrače ove dvije momčadi, puno je na obje strane onih koji svojom kvalitetom ili potezom mogu riješiti tu ključnu utakmicu.

A onda bi bilo lijepo na Europskom prvenstvu u Njemačkoj Pjacu i Petkovića gledati zajedno. No, neće to ljeto biti samo u znaku reprezentacije, sigurno će biti zainteresiranih klubova za njihove usluge, Petković ima i izlaznu klauzulu pa može otići tijekom ljeta za 2,5 milijuna eura. No, pustimo sad to, fokus je na Rujevici, na nedjelji od 19.30 sati, kada se održava velika borba za naslov prvaka.