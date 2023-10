Kubanac u Zagrebu: Grad je sjajan, ali nisam naučio puno hrvatskog

Rukometaši Zagreba danas će u Areni (18.45 sati) igrati protiv danskog Aalborga susret 4. kola elitne skupine Lige prvaka. Do sada su zagrebaši osvojili dva boda pobijedivši na svom parketu Kolstad, dok su upisali poraze doma od Kiela te vani od PSG-a. Na posljednje dvije utakmice u skupini, protiv PSG-a i Kolstada, najefikasniji igrač hrvatskog prvaka bio je Kubanac Cuni Morales.

Trenirao tekvondo, pa rukomet

– Prvi sport kojim sam se bavio bio je tekvondo, trenirao sam ga godinu dana. Da, svi će odmah reći kako to da nisam trenirao boks, koji je najpopularniji sport na Kubi kada govorimo o borilačkim sportovima. Nakon godinu dana prebacio sam se na rukomet. Zašto rukomet? Zato što je većina mojih prijatelja tamo trenirala. Rukomet na Kubi nije osobito popularan. Nije bio prije dvadeset godina, nije ni danas. Ima puno talenata, uvjeti su nešto slabiji, ali ti igrači dobivali su jako malo prilika da pokažu svu svoju raskoš.

Koji su sportovi najpopularniji na Kubi?

– Na prvom mjestu je bejzbol, pa odbojka, hrvanje i atletika – istaknuo je Cuni.

Kakvo je bilo vaše djetinjstvo na Kubi?

– Dobro s obzirom na situaciju na Kubi, nisam imao previše luksuza, ali nikad mi nije nedostajao tanjur hrane, imao sam puno ljubavi svojih roditelja. Kad sam bio dijete, sanjao sam da budem umjetnik, zanimala me glazba i slikanje. Životni uvjeti u nerazvijenoj zemlji nisu bili najbolji, ali imao sam dobro obrazovanje. Zanimljivo je da sam jedini sportaš u obitelji. Otac je bio radnik, nitko u obitelji nije imao nikakve veze sa sportom. Rođen sam u Havani, ali sam dugo živio u Francuskoj. Na Kubi se, naravno, nije moglo puno zaraditi igrajući rukomet. Od svih loptačkih sportova na Kubi mislim da je rukomet bio sport s najmanjim plaćama. Na Kubi nijedan sport nije profesionalan, plaća sportaša temelji se na postignutim uspjesima. Zbog malih plaća puno kubanskih sportaša napušta zemlju. Većina traži napredovanje u karijeri i u stalnoj su potrazi za kvalitetnijim životom – istaknuo je Morales.

Kako ste završili u Europi?

– Jednom prilikom u posjet Kubi došao je sportski direktor rukometnog kluba Porto. Došao je u potrazi za desnim vanjskim pucačem. U razgovoru s mojim suigračem došli su do mog imena. Kada su me pitali bih li želio igrati u Portugalu, svi moji snovi su se ostvarili. Spakirao sam stvari i otišao. U početku mi se bilo jako teško prilagoditi, nisam znao ništa o Europi, Portugalu, jeziku. No, s vremenom sam se snašao. Potom mi se pružila prilika da zaigram u francuskoj ligi.

Nakon toga provodi dvije sezone u francuskom Ivryju te jednu sezonu u Dunkerqueu, poslije čega stiže u makedonsku prijestolnicu i za Vardar 1961 nastupa posljednje dvije sezone.

– Vardar je bio pun pogodak. Klub je igrao Ligu prvaka, u Skoplju sam se odlično snašao. Hrana i smještaj su me oduševili, kao i ljudi u gradu. Rukomet je u Sjevernoj Makedoniji jako popularan i prava je šteta što se taj vrhunski klub nije zadržao malo više godina u samom europskom vrhu. Inače nisam tip za noćne izlaske, već dulje vrijeme živim s obitelji, sa suprugom i sinom, tako da s njima provodim svaki trenutak slobodnog vremena. U Zagreb sam došao automobilom u koji su stale sve naše stvari.

'Teško komuniciram'

Kako vam se čini Zagreb?

– Za ovo kratko vrijeme nisam stigao još sve obići, ali prema onome što sam vidio, mogu reći da je grad sjajan. Nažalost, još nisam puno naučio hrvatskog jezika, malo mi je teže komunicirati jer govorim samo španjolski. U klubu mi pomažu Gojun, Čupić i Grahovac koji govore španjolski – rekao je Morales.

Niste prvi put u Hrvatskoj?

– Prvi sam put došao 2009., godine kada je Hrvatska bila domaćin svjetskom prvenstvu. Prvi krug igrali smo u Splitu i to u skupini s Hrvatskom. Od pet utakmica pobijedili smo u skupini Kuvajt, a druge smo izgubili. Bio je poseban spektakl, a igrali smo protiv Hrvatske. U dvorani je bilo 12.000 gledatelja, sjajna atmosfera. Nisam puno igrao, mislim da sam imao samo jedan šut, koji sam promašio. Zanimljivo je da su tada za Hrvatsku igrali Gojun i Čupić, s kojima danas dijelim svlačionicu. Poslije Splita preselili smo se u Pulu, gdje smo igrali President kup. Dakle, mogu reći da sam upoznao dio hrvatskog mora – istaknuo je Morales.

Odlazite li često na Kubu?

– To sve ovisi o mojim sportskim obavezama. Uglavnom odem dvaput godišnje.