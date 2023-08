Kristijan Lovrić: Možda ću ispasti lud, ali vjerujem da Turcima možemo zabiti pet komada

Klubovi koji su prošle sezone u HNL-u osvojili treće i četvrto mjesto, Osijek i Rijeka, danas u potpuno različitim raspoloženjima ulaze u uzvratne utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige. Dok Osijek na Opus areni ima vrlo težak zadatak nadoknaditi 5:1 zaostatak za turskom momčadi Adanom (MaxSport 2, 20 sati), Rijeka na Rujevici protiv Torshavna (MaxSport1, 20.15) brani 3:1 prednost koju je stekla na dalekim Ovčjim Otocima.

Jakirović: Očekujem isto

Iako situacija nakon prvog susreta izgleda vrlo dobro za Rijeku, utakmica na Ovčjim Otocima nije bila jednostavna. Riječani su na umjetnoj travi na manje od deset Celzijevih stupnjeva prvo gubili, no do kraja su pokazali kvalitetu i zaključili utakmicu s dva pogotka prednosti. Iako će sad utakmica u ljetnim uvjetima biti na strani momčadi s Kvarnera, strateg Sergej Jakirović poziva na oprez.

- “Prvo poluvrijeme” dobili smo s 3:1. Kao što se kaže, osjetili smo ih na terenu, jer jedno je priprema, a drugo sama utakmica. Igrali su u jako niskom bloku, a nešto slično očekujem i sada. Ne vjerujem da će nešto mijenjati. Očekujem našu maksimalnu ozbiljnost i pobjedu - rekao je Jakirović te potvrdio da Rijeka ima teškoća s ozlijeđenim igračima.

- Čabraja i Petrovič neće igrati, a nastup Bande i Dilavera je upitan. Obregon je dobio temperaturu, a Lepinjica ju je imao i vraća se treninzima. Goda je dobio jedan nezgodan udarac. Ostali su igrači na raspolaganju - rekao je Jakirović.

Na maksimalnu ozbiljnost poziva i Rijekin veznjak Lindon Selahi, koji je nakon sjedenja na klupi u prvim utakmicama sezone, ušao u sjajnu formu i vratio se u udarnu postavu.

- Imamo dobar rezultat za uzvrat, ali moramo i tu utakmicu shvatiti ozbiljno. Znamo što je bilo dobro i u čemu smo griješili u prvoj utakmici, pa se moramo postaviti kao da je rezultat 0:0 - istaknuo je Selahi.

Petnaest minuta ranije uzvrat trećeg pretkola počet će i Osijek, a trener bijelo-plavih Stjepan Tomas svjestan je da njegova momčad treba napraviti čudo želi li nastaviti put prema Europi.

- Očekujemo tešku utakmicu protiv jakog suparnika. Nažalost, sa zaostatkom od čak četiri gola koji je drugim spletom okolnosti možda mogao biti i manji da nije bilo sudačkih pogrešaka pri četvrtom i petom golu. Još smo na početku nesretno primili dva gola. Nažalost, što je, tu je, okrećemo se uzvratnoj utakmici. Ovo je nogomet i sve je moguće, kako su oni nama zabili golove, tako možemo i mi njima. Bitno je da pred našim navijačima dobro igramo. Ako rano zabijemo gol, utakmica bi mogla otići u potpuno drugom smjeru. Trebamo vjerovati u čudo, ja vjerujem - rekao je Tomas.

A u čudo vjeruje i krilni igrač Osijeka i bivši hrvatski reprezentativac Kristijan Lovrić.

- Možda ću ispasti lud, ali i ja vjerujem da i mi njima možemo zabiti četiri gola, pa zašto ne i pet. Sve što se dogodilo je sada iza nas i bacit ćemo se na glavu. Vjerujem da imamo šanse za ukupnu pobjedu, naravno da imamo!

Osijek je počeo zabijati puno golova, ali ih je počeo puno i primati. Točnije, jedini prvoligaš iz Slavonije je u posljednje četiri utakmice loptu iz svoje mreže vadio čak 13 puta, a posebno boli posljednja ligaška utakmica protiv Istre u kojoj su Osječani 10 minuta prije kraja susreta vodili s 4:2, pa si na kraju zabili dva autogola i izgubili dva boda.

U obrani igraju svi

- Od mojeg dolaska u Osijek imali smo problem realizacije, određene probleme s nekim igračima, nakon kojih sam rekao da će Osijek početi igrati napadački, da će se ti igrači razigrati i početi zabijati golove. Nažalost, to nas je ponijelo. Počeli smo zabijati golove, ali nogomet nije samo to jer morate igrati dobro i u obrani. Detektirao sam gdje je problem i riješit ću to zajedno s dečkima. Sigurno ubuduće nećemo više primati toliko golova i bit ćemo fokusiraniji i na obranu.

Tomasa su na konferenciji za novinare pitali i hoće li biti kakvih promjena u posljednjem redu.

- Nije obrana samo posljednja linija. Obrana počinje od napada, a napad od obrane. Cijela momčad mora igrati i u obrani. Moramo stajati kompaktno i biti blizu jedni drugima - istaknuo je Osijekov trener.