Krenulo je skupljanje HNL-sličica, evo koliko koštaju i gdje se mogu nabaviti. Kolekcionari imaju zamjerku

Ljubitelji sličica i kolekcionari danas su požurili na kioske kako bi kupili svoj primjerak novog albuma HNL i, jasno, odgovarajući broj paketića sa sličicama. Nakon prošlogodišnjeg velikog uspjeha i plasmana prvog službenog albuma sa sličicama SuperSport HNL-a, Hrvatski nogometni savez i Panini s ponosom su predstavili novo, prošireno izdanje kolekcije sličica, koje će razveseliti svakoga kolekcionara i ljubitelja hrvatskog klupskog nogometa. HNS i Panini prošle su godine potpisali ekskluzivni višegodišnji ugovor kojim je Panini postao jedina tvrtka službeno ovlaštena za proizvodnju kolekcionarskih proizvoda za SuperSport Hrvatsku nogometnu ligu, a krajem 2023. godine izdan je prvi službeni album sa sličicama, koji je izazvao velik interes među sakupljačima sličica te ljubiteljima SHNL-a.

Drugi je album znatno manji po dimenzijama od prvog, a obuhvaća svih deset momčadi SuperSport HNL-a, i to na 56 stranica u odnosu na prošlogodišnjih 48. Uz po četiri stranice posvećene svakom klubu, tu su i stranice s trenucima za pamćenje iz prethodne sezone 2023./24. Kolekcionari će pokušati sakupiti 300 regularnih sličica te 60 specijalnih sličica na posebnom holografskom materijalu, a novost je i poster supermomčadi na kojoj će se od "duplića" moći složiti vlastita idealna postava SuperSport HNL-a.

– Vjerovali smo u uspjeh prošlogodišnjeg izdanja, ali zanimanje ljubitelja sličica i SHNL-a nadmašilo je čak i naša optimistična očekivanja. Stoga me zaista raduje što ove godine možemo ponuditi kolekcionarima još kvalitetnije izdanje albuma, koje će zasigurno opet izazvati redove na prodajnim mjestima i generirati dodatno zanimanje za daleko najpopularnije, najpraćenije i najgledanije klupsko natjecanje u Hrvatskoj, SuperSport HNL – rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

Sličice su dostupne na prodajnim mjestima Tiska, iNovina, Konzuma te drugim maloprodajnim lokacijama, a na istim se mjestima preuzima i besplatan album. U distribuciji će biti 70.000 albuma.

– Uh, dosta sam se pomučio da dođem do svog primjerka albuma i sličica. Naime, živim u Botincu, a tamo je jedini kiosk Tiska zatvoren. Uputio sm se do Savskog mosta, gdje sam uspio kupiti cijeli box. No kako to nije dovoljno, krenuo sam dalje. Puno je kioska Tiska zatvoreno, tako da ne radi onaj na Knežiji, ali ni na Horvaćanskoj. Produžio sam do Jaruna, gdje sam kupio još trideset paketića. Za sada je to to, pa ću vidjeti hoće li biti dovoljno da se popuni album. Naravno, računam i na mijenjanje s ostalim kolekcionarima – rekao je Marko Rožić.

Cijena jednog paketića je jedan euro, a u svakom je paketiću pet sličica. Preko Udruge Imam, imam, nemam cijena cijelog boxa umanjena je devet eura pa se na više boxova uštedi lijep novac.

– Za drugo izdanje ovog albuma primili smo uplate za 500 boxova. Oko 150 naših članova kupilo je album i sličice preko naše udruge. Uz obične albume nudili smo i kupnju albuma s tvrdim koricama. Takvi su albumi sve popularniji među kolekcionarima – rekao je Srećko Šimurina, predsjednik Udruge Imam, imam, nemam.

Udruga svakog ponedjeljka organizira razmjenu sličica u jednom zagrebačkom kafiću pa se u idućim mjesecima očekuje povećan broj onih koji će dolaziti i razmjenjivati sličice. Oni koji ih ne mijenjaju uživo, to će napraviti preko društvenih mreža, gdje je najpopularniji Laststicker, stranica na kojoj su registrirani gotov svi hrvatski kolekcionari sličica.

– Otvorio sam prvi box i imam samo sedam duplića, što je zadovoljavajući broj – rekao je Franjko Farkaš, dok je Dario Kunštek dodao:

– Do nedjelje će biti već hrpa popunjenih albuma. Naime, u albumu je relativno mali broj sličica i vjerujem da su dva boxa dovoljna da ga se popuni.

Ima i onih koji su našli niz zamjerki na album.

– Zašto su sličice HNL-a tako male i lošije napravljene u odnosnu na, primjerice, belgijsku ligu, koju također potpisuje Panini? Hrvatska je jedna od zemalja gdje se HNL tiska u velikim količinama i sve se rasproda. Ako su sličice male, zašto ih nema šest u paketiću? – pita se Tomislav Jurkić.

A koje su sličice najvrednije u albumu? Zna se – one na kojima su Bruno Petković i Marko Livaja.

– Imam zamjerku što su kod Hajduka pogrešno naveli ime kapetana. Nije Marko Livaja, već Lovre Kalinić. Samo što Lovre malo brani pa je Livaja, kao zamjenski, stalno kapetan na utakmicama – rekao je jedan od sakupljača.