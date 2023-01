Kreće emisija s Mariom Stanićem s ekskluzivnim pričama o usponima i padovima najvećih sportaša naših prostora

Svečanom premijerom prve epizode „(Ne)uspjeh prvaka s Mariom Stanićem“ u kojoj je gostovao predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, predstavljen je regionalni serijal životnih priča najvećih sportaša ovih prostora. Legendarnom hrvatskom reprezentativcu Mariju Staniću ovo je prvi voditeljski angažman, koji je, sudeći po reakcijama publike, odradio vrhunski. Prva emisija donosi ekskluzivni razgovor o 48 dramatičnih sati koji su prijetili raspadu UEFA-e i nestanku Lige prvaka. Čeferinova priča o još jednoj velikoj pobjedi Davida protiv Golijata i donošenju ispravnih odluka dobila je veliki aplauz prepune dvorane na kraju emitiranja isječaka iz emisije koja će se očito nestrpljivo iščekivati, ne samo u regiji nego u cijelom sportskom svijetu.

„Ova dvorana je ispunjena sportašima koji su ostavili veliki trag u sportu, stoga bi bila šteta da se ne ekraniziraju njihove sportske priče da ih ne čuju i drugi, prvenstveno mlađi naraštaji. Živimo u nekom žutilu, pred djecom je mnogo prepreka i moramo ih naučiti da je neuspjeh sastavni dio života, ali i da nakon svakog neuspjeha, trudom i ustrajnošću, može uslijediti uspjeh”, poručio je Mario Stanić.

Sa Stanićem će se ispred kamere naći i velikani poput Luke Modrića, Slavena Bilića, Edina Džeke, Predraga Mijatovića, Nemanje Vidića, Nemanje Matića, ali i legende poput Ćire Blaževića. Susrest će se na sportskim i nekim drugim terenima, te na otvoren način razgovarati o svim aspektima sporta i sportskog razvoja - pobjedama, porazima, suparništvu, zajedništvu, talentu i upornosti. Serijal će se prikazivati dvotjedno, od 23. siječnja u 20 sati, ekskluzivno na Arena Premium 1 kanalu u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, uz repriziranja epizode do sljedeće premijere.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages 13, January, 2023, Belgrade - The premiere of the first episode of the series " (Un)success of the champion with Mario Stanic" was held in the hall of the Hilton Hotel. Mario Stanic. 13, januar, 2023, Beograd - Premijerno prikazivanje prve epizode serijala „(Ne)uspjeh prvaka sa Mariom Stanicem“, odrzano je u dvorani hotela Hilton. Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages/PIXSELL

Emisija koja je premijerno uzvanicima prikazana u petak u beogradskom hotelu Hilton produkcija je Sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije koja već 27 godina u Hrvatskoj uz podršku Vlade RH, a od 2011. Bosni i Hercegovini i 2013. Srbiji, organizira sportska natjecanja za djecu u kojima je dosad sudjelovalo preko 2.500.000 sudionika. Cilj Igara je djeci približiti sportski način života i usaditi im važnost fair playa, kako na terenu, tako i u životu. Domaćin svečanosti i predsjednik Sportskih igara mladih, Zdravko Marić zamolio je za podršku i razumijevanje, istaknuvši kako je ovaj projekt za njega i cijeli njegov tim jedno novo iskustvo, a za cilj ima vrijednosti Igara prenijeti svima iz prve ruke aktera.

„Unatoč nedostatku iskustva u produkciji emisija, činjenica je da ga nismo imali niti kad smo započeli sa Sportskim igrama mladih, ali smo od početka vjerovali da vrijednosti koje one, a sada i ova emisija, zagovaraju, šalju jednu pozitivnu poruku svim naraštajima, posebice djeci i mladima, što je vrijedno svog truda i svakog izazova pred nama. Tako i sada vjerujemo u projekt i našu emisiju, za koju smo se odlučili kako bismo poslali veliku i jasnu poruku, prije svega djeci, kroz intervjue najvećih sportaša. Zaista mi je drago što je voditelj Mario Stanić, koji je kao veliki sportaš i sam prošao taj put, te od sugovornika može izvući najbolju poruku za sve gledatelje. Znam da su ga mnogi tražili, a on se odlučio za rad sa nama“, pojasnio je Zdravko Marić.

Hrvatski nogometni savez na premijeri su predstavljali predsjednik HNS-a Marijan Kustić, član Izvršnog odbora Darko Raić Sudar, tehnički direktor A i U21 reprezentacije Stipe Pletikosa te voditelj poslova sigurnosti, prevencije i integriteta HNS-a, Jurica Jurjević. Podršku projektu došli su dati i legendarni hrvatski sportaši Ivica Šurjak, Joško Jeličić, Aljoša Asanović, Ivica Tucak, Tonči Gabrić, Mario Bazina, Dubravko Šimenc i Željko Jerkov, ali i mnogobrojni sportaši iz regije.

„Iako bi netko mogao reći da smo subjektivni, svi mi koji godinama pratimo Zdravkov rad i aktivnosti Igara, zaista mislimo da su i ovog puta napravili sjajnu stvar. Mario je moj bivši suigrač, moj prijatelj i ne sumnjam da će emisija biti gledana. Veliki trud se vidi već u ovom dijelu prve epizode koju smo imali priliku gledati i ja im od srca želim sreću i uspjeh u daljnjem radu“, izjavio je Aljoša Asanović, po završetku premijernog prikazivanja prve epizode serijala.

Podršku u realizaciji emisije pružili su i dugogodišnji partneri Sportskih igara mladih, kompanije Coca-Cola Company i Coca-Cola Hellenic Bottling Company, te kompanija Bambi AD kroz svoj brend Plazma.

