ANKETA Može li Modrić osvojiti nagradu za najboljeg nogometaša 2022. godine?

Međunarodna nogometni savez (FIFA) u priopćenju za javnost otkrila je kandidate za nagrade The Best najboljim pojedincima, trenerima i drugima za 2022, a među nominiranima je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić. Kandidati za 2022. godinu broje po 14 igrača u muškoj i ženskoj konkurenciji.



Kod muškaraca kandidati su, osim Modrića, Argentinci Julian Alvarez i Lionel Messi, Englezi Jude Bellingham, Francuzi Karim Benzema i Kylian Mbappe, Belgijac Kevin De Bruyne, Norvežanin Erling Haaland, Marokanac Achraf Hakimi, Poljak Robert Lewandowski, Senegalac Sadio Mane, Egipćanin Mohamed Salah te Brazilci Neymar i Vinicius Junior.

