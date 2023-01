Modrić već 11. put slavi prestižnu nagradu, trofej osvojio ispred Gvardiola

Kada je prije 51 godinu urednik sportske rubrike Večernjeg lista Darko Draženović odlučio pokrenuti izbor za nogometaša godine, vjerojatno nije mogao ni pomisliti da će jedan igrač čak 11 puta osvojiti tu nagradu, koja je tijekom godina postala prestižna i prepoznatljiva i u svijetu.

Sedma nagrada u nizu

A igrač koji će jedanaesti put podići popularnog Sikiricu je Luka Modrić, vođa hrvatske reprezentacije, skromni genij, nezamjenjiv u Real Madridu i vatrenima iako je zašao u 38. godinu.

Večernjakov žiri za 2022. godinu, sačinjen od 11 hrvatskih nogometnih velikana (Runje, Štimac, Panadić, Šimunić, Šokota, Vranješ, Vabec, Jerolimov, Živković, Vlaović, Tomas) premoćno je za pobjednika izabrao Modrića, koji je dobio 108 od mogućih 110 bodova. Prvi do njega, na drugom mjestu, završio je Joško Gvardiol s 91 bodom. Treći je Ivan Perišić s 80, četvrti Mateo Kovačić sa 70, a top 5 zatvara Dominik Livaković sa 60 bodova.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Maroko. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Popularnu Sikiričinu statuu Modrić je zaradio već 11. put, čime je apsolutni rekorder u dosadašnjem 51 izboru našeg lista. Luki je ovo već sedma nagrada u nizu, nepobjediv je još od 2016. godine, a prije toga nagradu je osvajao i 2007., 2008., 2011. i 2014. godine.

– Luka je svjetski fenomen i zato sam ga u vašem izboru stavio na prvo mjesto. Po meni bi bio grijeh da ne kažem da je on najbolji. Čini mi se kao da igra sve bolje i bolje, a njegov pristup utakmicama i treninzima je fantastičan, on je vođa u punom smislu te riječi – rekao je Josip Šimunić, jedan od desetorice članova žirija koji je Modrića stavio na prvo mjesto, a potom još dodao:

– Ma Modrić može igrati dokad želi! On je svojim radom i treninzima sebe doveo u takvo stanje da može toliko trajati, a to je prava rijetkost. Inače igrači kad napune 30 godina jednostavno se malo zasite svega, već su dovoljno zaradili, stekli slavu, a godine ih stišću. Ali Luka se nije zasitio, još je gladan uspjeha! Da sam izbornik, nagovarao bih ga da ostane, jer sama njegova pojava na terenu puno znači i svim drugim igračima.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

S jedanaestom Sikiričinom skulpturom Modrić je apsolutni rekorder (Šuker ima šest). Svoju jedanaestu nagradu Luka je osvojio posve zasluženo. Opet je briljirao u dresu Reala te dokazao da je, iako mu je 37 godina na leđima, apsolutni motor kraljevskog kluba. A koliko je bio dobar u Realu, još bolji bio je u reprezentativnom dresu, predvodio je vatrene do završnice Lige nacija te do bronce na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

– Luka je davno ušao u red nogometnih velikana i uistinu je pravi fenomen koji pomiče sve granice. Cijeli svijet mu se divi i iskazuje poštovanje, a nije ni čudo kad još blista poput najsjajnijeg dragulja – smatra Igor Štimac.

Bivši kapetan vatrenih Boris Živković pak ističe:

– Njegov put do vrha? Nisu to samo prirodni kapaciteti koje je on stalno razvijao. Želji za uspjehom i težnji da bude najbolji posvećen je dvadeset godina, u svakom najsitnijem detalju, od treninga do načina života. Neka se mladi dečki ugledaju na njegov način života, treninge i ponašanje...

Modrićevo htijenje, volja, strast i vatra s kojima je nastupao za reprezentaciju nisu nimalo splasnuli nakon osvajanja srebra u Rusiji. On je ostao nositelj igre naše momčadi i Večernjakov žiri je to prepoznao. Nastavi li ovako, nije nemoguće da Luka u sljedećih godinu-dvije osvoji još koju Večernjakovu nagradu, nagradu koja mu je svih ovih godina bila jako bitna.

Foto: pixsell/KOLAŽ

– Nagrada Večernjeg lista ima posebno mjesto u mom srcu zato što mi je bila jedna od prvih individualnih nagrada u životu kada sam 2004. godine bio proglašen Večernjakovom nadom godine. Nakon toga sam 2007. dobio prvog "Nogometaša godine". Bilo bi lijepo još koji put osvojiti nagradu, ali vidjet ćemo što donosi budućnost – rekao nam je prošle godine Modrić.

Čak osmorica iz HNL-a

Inače, Večernjakov nogometaš godine najprestižniji je izbor najboljih nogometnih pojedinaca još iz vremena bivše Jugoslavije. U ovoj anketi, koju je 1972. pokrenuo naš bivši urednik, doajen sportskoga novinarstva Darko Draženović (1944. – 2015.), oduvijek su vladali najviši kriteriji, jer je žiri sačinjen od bivših reprezentativaca. Zanimljivo, među laureatima svoje mjesto nisu uspjele zauzeti nogometne veličine poput Joška Skoblara, Dragana Džajića, Vahida Halilhodžića, Jurice Jerkovića, Zlatka Kranjčara ili, u novije vrijeme, Roberta Jarnija, Aljoše Asanovića, Igora Cvitanovića, Dražena Ladića, Nike i Roberta Kovača, Marija Stanića, Darija Srne, Milana Rapaića, Nike Kranjčara... Toliko je jaka konkurencija uvijek bila.

Ovogodišnji rezultati, odnosno glasovi žirija potvrdili su pak koliko je jaka Hrvatska nogometna liga. Naime, među 19 igrača koji su dobili bodove čak osmorica su iz HNL-a. Sedmorica iz Dinama (Livaković, Oršić, Petković, Šutalo, Ljubičić, Mišić, Baturina) i Livaja iz Hajduka.