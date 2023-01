'Očekujemo barem polufinale Eura, a Gvardiol kao da već ima 30. Nekad si Tottija 'samo' morao spremiti u džep'

Stjepan Tomas zadnji je član Večernjakova žirija koji je za najboljeg hrvatskog nogometaša u prošloj godini, sasvim očekivano, odabrao Luku Modrića. Kako bi ocijenio kalendarsku nogometnu godinu iza nas?

– Svi je gledamo kroz prizmu Svjetskog prvenstva u Kataru. Drugo i treće mjesto na dva zadnja SP-a zaista zvuči kao hrvatski svemirski program. Nevjerojatan je to uspjeh...

>> Luki Modriću zazvonio je telefon. Uslijedila je nevjerojatna ponuda kakvu sigurno nije očekivao

Nemamo logistiku

Posebice s obzirom na logistiku?

– Ma naravno. No bolje da o toj infrastrukturi ne govorimo. Sada su klubovi dobili nekakav novac od televizijskih prava, barem se u tom smislu neke stvari miču s mrtve točke. Oslonac naše momčadi su igrači koji igraju u najvećim svjetskim klubovima.

Vječita je polemika o izvoru s kojeg dolaze naši talenti. Nitko nema odgovor na to pitanje?

– Malo tko ima, pa ni ja nemam odgovor na to pitanje. Valjda je stvar u gladi za uspjehom, nekakvoj sportskoj kulturi. Možda su i generacije koje su zadnjih desetljeća stasavale imale uzore u prvoj generaciji vatrenih, baš kako će za desetak ili petnaest godina neki novi reprezentativci pričati da im je uzor bio Luka Modrić ili Ivan Perišić, Marcelo Brozović... Jasna je definicija, mi smo nogometna nacija i naši igrači su uspješni zato što ne odustaju od svog cilja.

Sada smo dodatno i podigli ljestvicu očekivanja, napada na europski naslov vjerojatno se podrazumijeva?

– Sigurno. Svi sada očekujemo da ćemo igrati barem polufinale Eura.

Koliko je to realno, vjerojatno bez Luke Modrića...?

– Mi smo turnirska momčad koja zna kako se prolazi na jedanaesterce. Izbornik Zlatko Dalić to je očito dobro posložio i izbalansirao. Najvažnije, ozračje je jako dobro.

Kao i svi članovi žirija, Stjepan Tomas je za najboljeg igrača u prošloj kalendarskoj godini odabrao Luku Modrića.

– Ima li se tu što posebno dodati? On je već godinama vođa ove momčadi, pravi autoritet i igrač neponovljive klase koju je dokazao zadnje desetljeće u najvećem svjetskom klubu. Kada je na terenu, svi igrači oko njega su bolji.

Stalno strahujemo od trenutka kada će se Luka oprostiti.

– Ma imamo mi pravu varijantu i nakon što Modrić prestane igrati za reprezentaciju. Pa vidjeli ste zadnjih nekoliko godina kako se polako profilirala slika reprezentacije koju ćemo gledati u budućnosti. Tu su još i Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, nameću se Lovro Majer ili Luka Sučić... Uvijek ćemo imati dobru momčad. Najvažnije je ozračje pred velika natjecanja. Ova generacija naših igrača ima taj potreban pobjednički duh koji nikada neće ishlapjeti.

Foto: nordphoto GmbH / Bratic/NORDPHOT 13.12.2022, Lusail Iconic Stadium, Doha, QAT, WM FIFA 2022, Halbfinale, Argentinien vs Kroatien, im Bild Croatia's midfielder Luka Modric, Argentina's forward Lionel Messi. Foto ? nordphoto GmbH/Bratic Photo: nordphoto GmbH/Bratic/NORDPHOTO

I u vaše je doba to bila važna supstanca u reprezentaciji?

– Iznimno važna, ako ne i najvažnija. To je bio zajednički nazivnik svake uspješne vatrene priče.

Na drugo mjesto u svom je izboru stavio Joška Gvardiola. Mladog stopera kojemu je zadnjih nekoliko mjeseci tržišna vrijednost eksplodirala...

– Za njega je još u najranijim danima u Dinamu bilo jasno kako je riječ o nevjerojatnom talentu. Polako to potvrđuje kroz utakmice u Leipzigu, a sve smo vidjeli na zadnjem SP-u. Pokazao je da je igrač za velike svjetske klubove, a već bi za godinu dana mogao postati najbolji branič na svijetu – kaže Tomas.

Očito je Gvardiol predodređen za najveće sportske dosege, no koliko tako mladog igrača može "prebaciti" kada pročita da mu je odštetna klauzula 110 milijuna eura?

– Ne vjerujem da to može utjecati na njega u psihološkom smislu. Barem se meni tako čini. Pogledajte samo kako on u tim godinama izgleda na travnjaku i kako se postavlja protiv najboljih svjetskih igrača. Kao da već ima desetke utakmica na završnicama najvećih natjecanja. Kao da već ima 30 godina. Poznajući njegov mentalitet, ne vjerujem da ga takva priča može poljuljati. Snažno je fokusiran na svoj cilj, a to je igranje za neki od najvećih svjetskih klubova. Baš kako ste rekli, predodređen je za to.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Maroko. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Dosta visoko u Tomasovu izboru je Dominik Livaković, potpuno zasluženo, rekli bismo.

Nema više sumnji

– Bilo je priča o tome kako ne igra dobro nogom, pa su mu se stalno tražili nedostaci. Na ovom je Svjetskom prvenstvu pokazao da je riječ o klasnom vrataru i sada će, vjerujem, utihnuti svi kritičari.

Perišić, Brozović i Kovačić okosnica su našeg veznog reda...

– Perišić je već godinama naš ponajbolji igrač u reprezentaciji, bez Brozovića ne možemo igrati, a Kovačićev značaj u budućnosti bit će sve veći.

Josip Juranović na kraju je ispao ponajveće iznenađenje turnira u Kataru?

– Upravo tako. A potencijal je potvrdio transferom u Celtic. Očekujem od njega novi iskorak na višu razinu, ima taj kapacitet.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 11.12..2022., Doha, Katar - Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Al Ersal 3 u Dohi na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Josip Juranovic i Bruno Petkovic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Josip Šutalo nameće se kao standardno stopersko rješenje u perspektivi?

– I u zadnjim se utakmicama pokazao odličnim. Uz Gvardiola, to je igrač koji je predodređen za velike stvari.

Koliko su se stoperski zahtjevi promijenili, odnosno evoluirali, od doba kada ste vi igrali?

– Drugačiji su utoliko što se od današnjih stopera traže da igraju, da loptu iznesu iz zadnje linije i da daju precizan dubinski pas. Baš sve to ima Šutalo. U moje doba dobio bi zadatak i samo si morao u džep strpati napadača, bio to Totti, Vieri ili netko drugi - zaključio je Tomas.

Tomasovih deset

1. Luka Modrić (Real Madrid) 10

2. Joško Gvardiol (RB Leipzig) 9

3. Dominik Livaković (Dinamo) 8

4. Ivan Perišić (Tottenham) 7

5. Mateo Kovačić (Chelsea) 6

6. Marcelo Brozović (Inter) 5

7. Josip Juranović (Celtic) 4

8. Josip Šutalo (Dinamo) 3

9. Marko Livaja (Hajduk) 2

10. Bruno Petković (Dinamo) 1