Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Na rubu

Krčmar i društvo idu po nove europske medalje

Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u pikadu
Jurica Galoic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
24.10.2025.
u 21:47

Od 25. do 31. listopada u slovačkom Šamorinu će se održati IDF World Soft Darts Championship 2025 na kojem će nastupiti i Hrvatska. Na put u Slovačku u subotu će krenuti naša muška, ženska i juniorska reprezentacija.

Od 25. do 31. listopada u slovačkom Šamorinu će se održati IDF World Soft Darts Championship 2025 na kojem će nastupiti i Hrvatska. Na put u Slovačku u subotu će krenuti naša muška, ženska i juniorska reprezentacija.

Nakon dugo godina Hrvatska će opet nastupiti na IDF Svjetskom Prvenstvu u elektroničkom pikadu, te se nadamo da će ovo biti jednako ili još uspješnije nego zadnje Europsko Prvenstvo u elektroničkom pikadu za našu reprezentaciju koje je bilo prošle godine u Španjolskoj.

Naši reprezentativci i reprezentativke će nastupati u svim službenim disciplinama na običnoj i Bullshooter meti.

Muška reprezentacija ide u sastavu: Boris Krčmar, Ivica Cavrić, Vladimir Lešić, Dean Biškupić, Neven Rešetar, Mario Čegir i Romeo Grbavac Izbornik (Team Manager) muške reprezentacije će biti Ivan Močić, predsjednik HPS-a.

Ženska reprezentacija ide u sastavu: Marina Letica, Gabriela Bagat, Sandra Ivić, Josipa Brzić, Marijana Puček i Nina Vrljić.

Ključne riječi
Slovačka Marina Letica Boris Krčmar elektronski pikado

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja