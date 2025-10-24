Krčmar i društvo idu po nove europske medalje

Od 25. do 31. listopada u slovačkom Šamorinu će se održati IDF World Soft Darts Championship 2025 na kojem će nastupiti i Hrvatska. Na put u Slovačku u subotu će krenuti naša muška, ženska i juniorska reprezentacija.

Nakon dugo godina Hrvatska će opet nastupiti na IDF Svjetskom Prvenstvu u elektroničkom pikadu, te se nadamo da će ovo biti jednako ili još uspješnije nego zadnje Europsko Prvenstvo u elektroničkom pikadu za našu reprezentaciju koje je bilo prošle godine u Španjolskoj.

Naši reprezentativci i reprezentativke će nastupati u svim službenim disciplinama na običnoj i Bullshooter meti.

Muška reprezentacija ide u sastavu: Boris Krčmar, Ivica Cavrić, Vladimir Lešić, Dean Biškupić, Neven Rešetar, Mario Čegir i Romeo Grbavac Izbornik (Team Manager) muške reprezentacije će biti Ivan Močić, predsjednik HPS-a.

Ženska reprezentacija ide u sastavu: Marina Letica, Gabriela Bagat, Sandra Ivić, Josipa Brzić, Marijana Puček i Nina Vrljić.