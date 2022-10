Krcati Poljud može pomoći Hajduku da ne traži spasitelja u 'svetom Lovri'

Dinamo i Hajduk u petak će se sastati treći put u ovoj sezoni, no prvi put će igrati u Splitu. U prva dva zagrebačka sraza slavio je Dinamo, prvo u Superkupu kada je nakon 0:0 bio bolji u izvođenju udaraca s jedanaest metara, a onda i u prvenstvu kada je pobijedio s 4:1.

U te dvije utakmice Dinamo je bio bolji u tri od četiri poluvremena, Hajduk je tek nešto bolji dojam ostavio u prvih 45 minuta Superkupa, no onda je u nastavku Lovre Kalinić spašavao Splićane koji su mogli doživjeti težak poraz. Dovukao je Kalinić momčad tadašnjeg trenera Valdasa Dambrauskasa do jedanaesteraca, ali tamo ju nije mogao spasiti, dirao je samo Oršićevu loptu. ali ju nije zaustavio, a precizni su bili i Petković, Oršić, Ljubičić i Ivanušec. Dinamov vratar Livaković obranio je udarac Vukovića, Mlakar je opalio visoko prema sjevernoj maksimirskoj tribini i plavo slavlje je počelo.

Na Superkup se baš i ne gleda kao nešto posebno vrijedno jer dolazi u vrijeme kada momčadi završavaju pripreme, a pogotovu jer ih čekaju i kvalifikacije za europska natjecanja. Iako, kad igraju Dinamo i Hajduk uvijek je važno zbog velikog rivalstva.

No sad, mjesec i pol kasnije, nije bila stvar samo u rivalstvu već i u važnim bodovima. I tu je Dinamo pokazao svoju snagu, bio je apsolutno bolji iako je Hajduk poveo golčinom Atanasova i s 1:0 prednosti otišao na odmor.

No, u nastavku je Dinamo napunio mrežu Hajduka, Baturina, Ademi, Gojak i Oršić osigurali su pobjedu plavima.

Plavi su u tom susretu imali loptu u svom posjedu 62 posto, imali su 18 udaraca (11 u okvir) dok je Hajduk pucao samo šest puta (četiri u okvir).

Nakon što su obje momčadi dosad odigrale po 12 utakmica Dinamo je napravio ozbiljnu bodovnu prednost, osam bodova donosi mu miniji dolazak na Poljud ali i veliku šansu da pobjedom Splićane izbaci iz ozbiljne utrke za naslov. No, Hajduk bi pobjedom došao na zaostatak od pet bodova, zaostatak koji bi mu znatno podgrijao optimizam za nastavak prvenstva.

Iako je trenutačna forma na strani Dinama, u derbiju to ne mora značiti baš ništa, krcati Poljud može podignuti bijele do toga da odigraju pravu utakmicu i da u svom vrataru ne traže spasitelja.

Standings provided by Sofascore

