Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Nije uspio

Dinamo ga je 'ukrao' Hajduku uz veliku pompu, a pogledajte gdje je završio!

Zagreb: Dinamo pobijedio Bravo u pripremnoj utakmici
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
26.01.2026.
u 20:55

Dinamo mu je dao ono što Hajduk nije htio - govoorio je otac velikog talenta, no na kraju je iz Dinama odlazio na posudbe i nije se iskazao

Slovio je za jednog najvećih nogometnih talenata hrvatskog nogometa, no taj svoj potencijal nikada nije ostvario. Naime, oko Marka Brkljače bilo je puno priče kada ga je Dinamo 'oteo' Hajduku. Brkljača je, odrastao u školi Hajduka prije nego što će ga Dinamo "maznuti' na ljeto 2022. godine.

- Dinamo mu je dao ono što Hajduk nije želio - govorio je tada otac Marka Brkljače.

Trenirao je s prvom momčadi plavi, pokazivao je neke dobre stvari, ali se na kraju nije nametnuo u Maksimiru. Bio je na posudbama u Aluminiju, Primorju i Jarunu, početkom prošle godine besplatno je prešao u grčku PAS Gianninu, klubu druge grčke lige, ali se ni tamo nije naigraao pa je nakon samo četiri mjeseca odlučio otići, a sada će karijeru nastaviti u Luksemburgu.

Riječ je o klubu Victoria Rosport koji je trenutačno na 12. mjestu luksemburške lige. Brkljači je tek 21 godina i nadajmo se da će njegova karijera krenuti prema gore, za razliku od ovoga što sad ima iza sebe.
Ključne riječi
Hajduk Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!