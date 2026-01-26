Dinamo ga je 'ukrao' Hajduku uz veliku pompu, a pogledajte gdje je završio!

Slovio je za jednog najvećih nogometnih talenata hrvatskog nogometa, no taj svoj potencijal nikada nije ostvario. Naime, oko Marka Brkljače bilo je puno priče kada ga je Dinamo 'oteo' Hajduku. Brkljača je, odrastao u školi Hajduka prije nego što će ga Dinamo "maznuti' na ljeto 2022. godine.

- Dinamo mu je dao ono što Hajduk nije želio - govorio je tada otac Marka Brkljače.

Trenirao je s prvom momčadi plavi, pokazivao je neke dobre stvari, ali se na kraju nije nametnuo u Maksimiru. Bio je na posudbama u Aluminiju, Primorju i Jarunu, početkom prošle godine besplatno je prešao u grčku PAS Gianninu, klubu druge grčke lige, ali se ni tamo nije naigraao pa je nakon samo četiri mjeseca odlučio otići, a sada će karijeru nastaviti u Luksemburgu.

Riječ je o klubu Victoria Rosport koji je trenutačno na 12. mjestu luksemburške lige. Brkljači je tek 21 godina i nadajmo se da će njegova karijera krenuti prema gore, za razliku od ovoga što sad ima iza sebe.