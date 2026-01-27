Naši Portali
Slijedimo trendove

Povijesni dan za HR nogomet. Iva Olivari postala žena s najvišom funkcijom u HNS-u ikada

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
27.01.2026.
u 09:48

Iva Olivari je idealna za funkciju zamjenika glavnog tajnika, prošla je cijeli sustav hrvatskog nogometa, djelatnica Saveza još je od 1992. godine, a posljednjih godina najviše je pamtimo kao team menadžericu A-reprezentacije.

Na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza imenovao je Ivu Olivari novom zamjenicom glavnog tajnika HNS-a, objavio je HNS na svojim stranicama

Najviša je to funkcija koju je neka žena ikada obavljala u hrvatskom nogometu, jer Iva Olivari time postaje treća najvažnija osoba Saveza, odmah iza predsjednika Marijana Kustića i glavnog tajnika Josipa Tomaška.

HNS je time pokazao da vjeruje kadrovima iz sustava koji su prošli sve stepenice u radu Saveza, ali i da ide u korak s trendovima, jer žene imaju sve važnije funkcije u svijetu nogometa. Tako je predsjednica Engleskog saveza Debbie Hewitt.

Olivari je djelatnica Hrvatskog nogometnog saveza od 1992. godine te je karijeru provela na različitim pozicijama unutar odjela reprezentacija i međunarodnih odnosa. Od 2014. godine je team managerica hrvatske A reprezentacije, a s vatrenima je bila na pet svjetskih i šest europskih prvenstava.

S reprezentacijom je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine te srebrnu medalju u Uefinoj Ligi nacija 2023. godine. Za uspjeh u Rusiji odlikovana je Redom hrvatskog trolista, a za broncu u Kataru Spomenicom domovinske zahvalnosti.

- Drago mi je zbog velike podrške s kojom je Izvršni odbor dočekao ovaj prijedlog jer je Iva svojim vrijednim, kvalitetnim i predanim radom u ovih skoro 35 godina koliko je u Savezu apsolutno zaslužila ovakvo promaknuće kojim je postala najviše rangirana dužnosnica u povijesti HNS-a. Iva ima iznimno iskustvo rada s hrvatskim reprezentacijama, renomirana je delegatkinja Uefe s izvanrednim odnosima u Uefi, Fifi i drugim savezima te smatram da je sjajna osoba za ovu poziciju. Želim joj puno sreće i uspjeha, imat će maksimalnu podršku u radu, kao što će ona, siguran sam, biti sjajna podrška svim našim djelatnicima koji od nje mogu puno naučiti - poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Kao delegatkinja Uefe, Olivari je postala prva dužnosnica kojoj je pripala čast biti delegat na utakmicama finala ženske Lige prvaka, ženskog Europskog prvenstva te Finalissime, a 2014. godine završila je edukaciju UEFA Certificate in Football Management.

Neovisno o ovom promaknuću, Olivari će ostati team managerica hrvatske A reprezentacije.

- Zahvalna sam predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na velikom povjerenju koje su mi iskazali i tako pokazali da uvažavaju moj dugogodišnji rad u Savezu. Važno mi je što ostajem angažirana kao team managerica A reprezentacije jer u toj ulozi se ipak najbolje snalazim, a vjerujem da dobre odnose s kolegama u Uefi, Fifi i drugim savezima također mogu iskoristiti za doprinos radu Saveza. Imala sam sreću u ovih 35 godina prikupiti puno vrijednih iskustava radeći s brojnim našim izbornicima, trenerima i igračima, kao i dužnosnicima HNS-a, pa se radujem prilici da to znanje podijelim s puno vrijednih kolega u Savezu, a pritom podržim u radu našeg novog glavnog tajnika, Josipa Tomaška. Ponosna sam što je HNS organizacija koja daje prilike ženama, kao i da vrednuje i cijeni svoje vlastite kadrove, a smatram da se učinkovitost takve strategije očituje u uspjesima koje hrvatski nogomet kontinuirano ostvaruje - izjavila je Olivari za stranice HNS-a.
Ključne riječi
Marijan Kustić Hrvatski nogometni savez Iva Olivari

JF
jfk
10:33 27.01.2026.

Postavi nesposobnog HDZovca na funkciju i onda dodaj nekoga tko će stvarno raditi posao, tipično za Hrvatsku.

