Hrabri istup

Nogometaš koji stiže u Maksimir: Što i da jesam homosekusalac? Nokte lakiram ovisno o boji kose

17.10.2025.
u 11:00

Supruga me podržava u svemu, ona je prva koja mi lakira nokte. Lakirao bih ih svaki dan, ovisno o boji kose koju sam nosio. Kritiziraju me što sam prirodan, a što da radim ako sam to ja, kaže Aitor Rubial

Real Betis, klub koji će 11. prosinca igrati u Maksimiru protiv Dinama. u svojoj svlačionici ima nekoliko modnih entuzijasta. Najpoznatiji je Hector Bellerin, bivši branič Arsenala koji se nakon avantura u Barceloni i Sportingu skrasio u Andaluziji, a modni svijet jako voli i Aitor Ruibal (29). Zanimljivo, obojica igraju na poziciji desnog bočnog...

Ruibal, iako nešto manje poznat od Bellerina, u Španjolskog drži reputaciju modnog fanatika - izbori odjevnih predmeta te bojanje kose i noktiju česta su tema po španjolskim medijima, a u emisiji Jugones de La Sexta imao je zanimljiv razgovor.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!?

- Mnogo je ljudi koji se boje biti takvi kakvi jesu. Nogomet je toliko određen po nekim pravilima da je vidjeti nešto drugačije zapanjujuće. Nisam gay, ali da i jesam, ništa se ne bi dogodilo, u čemu je problem? Na kraju krajeva, radi se o osjećaju zadovoljstva samim sobom - kazao je Ruibal, pa dodao koju riječ o svojoj ženi, koja mu je neizmjerna podrška...

- Supruga me podržava u svemu, ona je prva koja mi lakira nokte. Lakirao bih ih svaki dan, ovisno o boji kose koju sam nosio. Kritiziraju me što sam prirodan, a što da radim ako sam to ja.

Inače, Ruibal je u zeleno-bijelom dresu proveo gotovo cijelu karijeru. U klub iz Seville stigao je još davne 2016. godine, kada se priključio B momčadi, a nakon četiri godine i nekoliko posudba definirao se kao standardni prvotimac. Upisao je 181 nastup za Real Betis, u kojima postigao 11 golova i podijelio 15 asistencija.
