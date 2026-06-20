Šutalo otkrio kako poboljšati obranu prekida, Sučić: 'Protiv Engleske smo pokazali da možemo igrati sa svima'

Hrvatska nogometna reprezentacija svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi igra protiv Paname u Torontu. Taj susret na rasporedu je u utorak od 19 sati po lokalnom vremenu, a u srijedu u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. Bit će to susret dvije poražene reprezentacije u prvom kolu skupine L.

Vatreni su poraz od Engleske u potpunosti ostavili iza sebe. Pomoćnik izbornika Dalića Ivica Olić rekao je kako su pripreme za tu utakmicu krenule ozbiljno i kako možemo očekivati dominatnu i napadačku Hrvatsku. Tu utakmicu danas najavljuju stoper Josip Šutalo i vezni igrač Intera Petar Sučić.

Što očekujete od Paname?

- Kratko smo ih analizirali, vidjeli smo da igraju puno dugih lopti i ubačaja. Imamo još tri dana da ih analiziramo i da ih bolje upoznamo - rekao je Šutalo.

Petre, prilično ste se brzo prilagodili i reprezentaciji i Inter, provedite nas kroz svoj status u reprezentaciji?

- Poznato je da smo imali upješnu sezonu i da je sve prošlo u redu, koncentirao bih se na reprezentaciju. Prilagodba mi nije problem, prošao sam dosta klubova, dosta sredina. Uvijek želiš više i onda moraš biti spreman kada to dođe. To je to.

Josipe, izbornik je rekao da ga je zapekla reakcija u defenzivnom skoku, jeste li na tome radilo?

- Prekidi, nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Imali smo tri dana da odmorimo glave, sigurno da ćemo poraditi na tome. Svatko od nas mora idividuano poraditi i preuzeti odgovornost kod obrane prekida.

Koje ste pouke izvukli iz utakmice s Engleskom?

- Svaka utakmica je veliko iskustvo i iz svake se može naučiti pa tako i iz utakmice s Engleskom. Ja ne volim gledati negativno, gledam pozitivno, a iz negativnog ili naučim ili zaboravim. Protiv Engleske smo vidjeli da možemo igrati protiv jedne top reprezentacije pa i biti bolji u prvom poluvremenu. Uvijek se teško tri puta vraćati iz zaostatka, a i vremena kad smo primali golove nam nisu pomogla. Iz te utakmice vidimo da možemo igrati sa svima.

Petre, kako se pripremaš kondicijski?

- Pa tu nema previše individualnog treninga na profesionalnom nivou. Kada sam bio mlađi sam radio što sam trebao i to mi se danas isplatilo. Danas radim što i svi ostalo.

Luka u Torontu igra 200. utakmicu za reprezentaciju, kako vi vidite njegov jubilej?

- Pa možemo se samo diviti. Svi znamo kakav je čovjek i kakav je igrač, što je sve napravio za reprezentaciju. Mogu reći samo "Svaka čast".

- Lakši dio je doći na top nivo, a teži je zadržati se na njemu. Zamislite onda kako je on onda velik kada igra već 200.-tu utakmicu za reprezentaciju - dodao je Sučić.