'Dolazak HDZ-a na vlast, pod Titovom slikom u Saboru, ne može biti Dan državnosti'

Mjeseci svibanj i lipanj bremeniti su obljetnicama koje se nerijetko pretvaraju u neuralgične točke političkih i društvenih procesa. Neke od njih, od hrvatskog Dana državnosti do srpskog Vidovdana, bile su tema razgovora s prof. dr. sc. Tvrtkom Jakovinom, profesorom Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Sveučilišta MIREES u Bologni, istaknutim hrvatskim povjesničarom i komentatorom kako prošlih tako aktualnih zbivanja u Hrvatskoj i svijetu.



Ove je godine Trumpov ministar rata Pete Hegseth 6. lipnja, na godišnjicu Dana D, usred groblja palih američkih vojnika u Normandiji, među kojima je bio i velik broj imigranata, održao govor u kojem je savezničku invaziju na Europu pod nacističkom okupacijom usporedio s migrantskom "invazijom" koja danas prijeti Europi, govoreći o njoj kao o tvrđavi, baš kao što su to činili i nacisti...



Ja osobno, kad pomislim na 6. lipnja, naročito posljednjih godina, imam dvije asocijacije. Jedna je vezana za okruglu obljetnicu prije dvije godine kada je u Splitu organizirano središnje obilježavanje Dana D u Hrvatskoj. Jedan od brodova koji je sudjelovao u toj operaciji prodan je nakon Drugoga svjetskog rata jednomu splitskom brodogradilištu i danas je turistički brod kojim su se, na kraju programa, provozali svi uzvanici. Indikativnije je nešto drugo. Kanadskoj i američkoj veleposlanici, njemačkom, francuskom i poljskom veleposlaniku domaćini su bili isključivo organizatori skupa iz udruge VeDRA (Veterani Domovinskog rata i antifašisti) i nitko od državnih vlasti. Dakle, veleposlanici zemalja pobjednica u Drugome svjetskom ratu bili su ondje, na svečanoj akademiji, bez ijednog predstavnika lokalnih ili hrvatskih vlasti, bez vojske. A godinu dana poslije, na Dan pobjede, na sličnom obilježavanju u Muzeju grada Zagreba, ponovno nije bilo nikoga od službene vlasti. To otprilike pokazuje promijenjenu atmosferu. Amerikanci su nas u tome sada samo sustigli. SAD se već dulje vrijeme udaljavaju od svojih najvećih saveznika.