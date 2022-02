Kopić: Ma kakva Sevilla, nama su sad najvažniji bodovi protiv Lokomotive

Nekadašnji lijevi bek Dinama, a danas Lokomotive, Josip Pivarić, najavio je utakmicu Dinama i Seville. Sam je iskusio mnogo takvih susreta, ali ono što je istaknuo je:

– Najteže mi je bilo poslije tih velikih utakmica u Europi koje nose veći naboj, puno trošenja i pražnjenja, igrati utakmice naše lige. I sad će ovo s Dinamom biti jako zanimljivo.

Trebali smo bolje proći u Sevilli

A sad će upravo Pivarić sa svojim lokosima pokušati ugroziti plave između dva europska susreta sa španjolskim klubom. Znano je da je Dinamo u toj prvoj utakmici play-offa Europske lige izgubio s 1:3 i da će u četvrtak morati ganjati taj rezultatski zaostatak.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 17.02.2022., Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, Spanjolska - UEFA Europa liga, play off, GNK Dinamo - FC Sevilla. Dominik Livakovic, Papu Gomez. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Dinamov trener Željko Kopić nije želio govoriti o uzvratu sa Sevillom, odmah nakon prve utakmice u Andaluziji odbacio je tu temu:

– Nama je sad prva utakmica s Lokomotivom, kasnije ćemo o Sevilli.

No, prije sraza s lokosima danas od 17.05 sati u Maksimiru Kopić se još malo vratio na Sevillu, sad kad su se dojmovi slegnuli.

– Dojam je da smo odigrali dobru utakmicu, natjecateljsku s kvalitetnim pristupom i jasnim taktičkim planom. Po svemu prikazanom trebali smo doći do kvalitetnijeg rezultata, no neke greške omogućile su Sevilli put do tih pogodaka. No, osnovni je dojam dobar, ne treba zaboraviti ni da su neke odluke sudaca usmjerile tijek susreta – rekao je Kopić i još jednom odbacio priču o uzvratu sa Sevillom.

– O tome možemo tek nakon Lokomotive jer naš maksimalni fokus je na toj današnjoj utakmici.

Ta današnja utakmica Dinamu i Lokomotivi je treća u ovoj sezoni, u dvije dosadašnje svaka je momčad slavila kao domaćin, u kolovozu u Maksimiru bilo je 1:0 za plave, a onda u studenom su lokosi uzeli sva tri boda u Kranjčevićevoj.

– Sigurno ni sada neće biti lako jer očekujem dobro organiziranu, rastrčanu Lokomotivu, željnu dokazivanja, a naš cilj se zna – odigrati još jednu kvalitetnu utakmicu i doći do nova tri boda koja su nam izuzetno važna. Moramo se postaviti na pravi način s jasnom idejom igre i sa svojom kvalitetnom i pravom energijom usmjerimo utakmicu u željenom smjeru – rekao je Kopić koji će sastav odrediti prema stanju igrača.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 12.02.2022., Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 23. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ono što je sigurno, Luka Ivanušec i dalje nije u konkurenciji. Plavi ga nisu uspjeli osposobiti za prvi susret sa Sevillom, a nije spreman ni za danas, dok je upitno hoće li zbog problema s aduktorom moći igrati u četvrtak u uzvratnom susretu s Rakitićevom Sevillom, kao i za derbi s Osijekom koji se igra za tjedan dana. Još u konkurenciji nije ni Dino Perić, a Kopić će još vidjeti koliko su se oporavili Théophile i Andrić.

I Lokomotiva ima svojih problema, ozlijeđeni su Justin de Haas zbog loma i njega duže neće biti, a nekoliko tjedana trener Čabraja bit će i bez vrlo važnog Enisa Cokaja kojem je puknuo stražnji bedreni mišić.

– Igramo protiv prve momčadi lige, aktualnog prvaka. Idemo se na Maksimir “potući” i probati se vratiti na Kajzericu s dobrim rezultatom – kazao je trener Silvijo Čabraja.

Pritisak je na Dinamu

Lokomotivi bi olakotna okolnost trebalo biti to što plavi s njima igraju između dviju europskih utakmica. U prvoj sa Sevillom zacijelo su se “ispraznili”, a još su i izgubili što nikad nije dobro, a možda će i danas u Maksimiru pomalo bacati pogled prema tom uzvratu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 07.11.2021., stadion u Kranjcevicevoj ulici, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 15. kolo, NK Lokomotiva - GNK Dinamo. Komnen Andric, Lukas Kacavenda Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

– Otežavajuće ili olakotne okolnosti ne postoje. Dinamo ima vrlo širok kadar igrača i u svakom trenutku raspolaže velikim brojem iznimno kvalitetnih igrača – kaže Čabraja.

No, u psihološkom smislu svakako je lakše njegovim igračima, oni su u sigurnoj i mirnoj poziciji na tablici. Doduše, već s bodom bi mogli prestići posrnulu Goricu na petom mjestu. S druge strane sve osim pobjede plavima bi bio neuspjeh, u ovako izjednačenom prvenstvu, kada nemaju osjetnu bodovnu prednost kao prijašnjih sezona, gubitak bodova bio bi udarac i samo još povećao pritisak. A već smo rekli, nakon toga u HNL-u plavi idu k znatno ojačanom Osijeku.