Petković nije ni sjena svojih sjajnih dana u Dinamu: U Sevilli je bio uvjerljivo najlošiji

Poraz Dinama od Seville (1:3) u prvoj utakmici play-offa Europske lige pokazao je da kod plavih ima dobrih stvari, da i nakon tog poraza imaju na čemu zasnivati svoj optimizam. No, ni jedan poraz nije dobar, tako ni ovaj jer će ga biti jako teško nadoknaditi s obzirom na to da je Sevilla iskusna i pametna momčad. K tome, njezin trener i igrači naučili su lekciju o Dinamu kad su vidjeli kako je maksimirska momčad nadoknadila dva pogotka zaostatka protiv jakog Tottenhama i na krilima sjajnog Oršića s tri komada izbacila Josea Mourinha i njegove skupocjene trupe.

Ni Bočkaj nije bio pravi

Da bi se plavi s pravom nadali da mogu napraviti novu senzaciju u Europskoj ligi, morat će svi igrati puno bolje nego u Andaluziji. Osim, naravno, Mislava Oršića koji je i tamo bio na najvišoj razini i pogotkom za 1:1 zagrijao plava srca.

U momčadi Dinama nije bilo baš puno slabih igrača, da je bilo onda plavi ne bi većim dijelom susreta bili ravnopravni, ne bi se dizala kosa na glavi treneru Seville kad je vidio kako igra Dinamo i kako njegovi igrači s plavima imaju problema. Potpuno je nepotrebno bilo što svaljivati na Livakovića, vratar Dinama obranio je dvije-tri jako teške lopte, nije skrivio jedanaesterac koji je dosuđen, iz kojeg je primio prvi pogodak, nije mogao ništa ni pri drugom jer je lopta promijenila smjer, a treći je gol rezultat odličnog udarca u dalji kut.

Bekovi Dinama igrali su različito, Petar Bočkaj nije bio na pravoj razini, puno je griješio i u predaji lopte, kao da se nije snašao u tome da mora igrati nešto defenzivnije nego što je navikao i plavi su po toj strani imali problema. S druge strane, Stefan Ristovski igrao je jako dobro, ne samo zato što je asistirao čudesnom Oršiću. On je sve puno bolje zatvarao i jako malo griješio.

Ne može se puno toga zamjeriti stoperima. O.K., možda je Theophile prije jedanaesterca mogao bolje reagirati, ali on, Šutalo i Franjić te kasnije Lauritsen dobro su držali obranu. Najviše su patili u sredini Ademi i Gojak, imali su igrača, pa čak i dva manje u sredini i ginuli su u takvom rasporedu ne bi li sve pozatvarali. A kad bi nešto od Seville i prošlo, njih dvojicu je jako teško za to kriviti zbog obujma posla koji su imali.

O Oršiću je već puno toga rečeno, Španjolci su ga prije utakmice označili kao glavnu opasnost za njih i bili su u pravu. Njihovi mediji su prije pisali da su Dinamo samo Oršić i Petković, a prije ove prve utakmice napisali su da je Dinamo samo Oršić. Nažalost, što se Petkovića tiče bili su u pravu, on je bio daleko najlošiji igrač plavih u Sevilli. Ponovno je bio, tko zna već po koji put, nekonkretan, potpuno neučinkovit, izgubljen u nekim svojim "idejama" nogometa koje jednostavno ne prolaze. Doduše, te su ideje prije godinu dana prolazile, ali protiv Krasnodara. Sjetimo se kako je tada rolao i postigao dva pogotka.

Kopić je na potezu

Danas je u Maksimiru neki drugi Petković. Olakotna okolnost mu je što je bio i ozlijeđen, bolestan, nema kontinuitet, ali sve što radi na terenu nije dobro za Dinamo. A plavima treba razigrani Petković, a on to danas sigurno nije i trener Željko Kopić ima ozbiljan zadatak. Mora vratiti Petkovića u pravo stanje. Bilo bi šteta odustati od njega, iako ni to nije nemoguće s obzirom na ono što daje. Najgore je što nas je naviknuo na dobro pa i sjajno izdanje, zato znamo da Petko može, ali sad je vrijeme da i - mora. Kopić treba odlučiti hoće li i dalje trpjeti i čekati Petkovića ili će krenuti drugim putom.

Ove je sezone za Dinamo u Europi odigrao 13 utakmica i postigao četiri pogotka, u kvalifikacijama za Ligu prvaka Legiji (1:1), te tri u Europskoj ligi (dva iz jedanaesterca Genku u 3:0 pobjedi i Rapidu jedan u pobjedi 3:1). U tih 13 utakmica nije ni jednom asistirao suigračima za pogodak, a kod Krznara je igrao i desetku, a da desetka nema ni jednu asistenciju doista je jadno. Povrh svega, u europskim utakmicama u kojima je igrao imao je gotovo maksimalnu minutažu.

Za Dinamo je ove sezone nastupio 30 puta, uz četiri europska pogotka postigao je i pet u HNL-u. U prosjeku mu za pogodak trebaju 234 minute, odnosno više od dvije i pol utakmice. U 2109 odigranih minuta u ovoj sezoni ima samo tri asistencije, što je mizerno. Primjerice, Oršić koji je donedavno bio krilo, a od West Hama je druga špica, u sezoni ima u 35 nastupa 13 pogodaka i pet asistencija.

U nastavku sezone više od Petkovića pokazivao je i Komnen Andrić. Osjećao je posljedice susreta s Goricom i nije igrao protiv Seville, ali neće čuditi bude li se Andrić u Kopićevu izboru našao ispred dosad nedodirljivog Petkovića. Andrić je godinu dana mlađi i očito puno željniji dokazivanja. Za Petkovićevo izdanje u Sevilli ne možemo reći da mu se nije dalo ili da nije želio, ali on jednostavno ništa nije mogao, izgubio je svu moć.

Uz Petkovića i Oršića u napadu je igrao i 24-godišnji Deni Jurić. Imao je veliku priliku za pogodak nakon što je udarac Lauritsena vratar Seville sjajno obranio, no nije se najbolje našao. Njemu se nema što zamjeriti, dečko se puno trošio i u defenzivnim zadaćama, vraćao se i zatvarao, vidjelo se koliko želi iako mu predstava i nije bila za neku visoku ocjenu, ali daleko od toga da je podbacio. Puno je više pomagao obrani nego Petković za kojeg je planirano da se više vraća po loptu.

