Kopić: Klub mi je ukazao povjerenje, a nekim je igračima najbolje da odu

Hajduk je u tri kola Prve HNL sakupio samo dva bod. U nedjelju bijeli kod kuće igraju protiv Gorice (21 sat). Trener Željko Kopić se prije najave tog dvoboja osvrnuo se na ispadanje protiv Steaue te otkrio pojedinosti sa sastanka s vodstvom kluba:

- Poslije utakmice smo svi zajedno bili jako razočarani. Kod mene osobno je to razočaranje preneseno u spremnost na borbu i to ću prenijeti na igrače. Jučer sam dosta dugo razgovarao s predsjednikom i sportskim direktorom. Ja sam inzistirao na jasnim smjernicama, što se tiče eventualnog otkaza predsjednik mi je dao povjerenje, a ja sam želio da se taj deklarativni dio pretoči u konkretne stvari kako bi momčad išla naprijed - kaže Kopić, piše Goal.

O kojim se smjernicama radi?

- Predsjednik i ja smo razgovarali od kad je došao, ja sam mu rekao koje su potrebe ekipe, ali neke stvari se u tom trenutku nisu mogle realizirati, trebao se čekati jaki izlazni transfer. Vjerujem da će se u narednom periodu te stvari pomaknuti s mrtve točke.

Kopić je priznao da je pod stalnim pritiskom:

- U proteklom periodu sam pokušao gledati prema budućnosti, inzistirao sam na dosta stvari koje se nisu na pravi način realizirale i znao sam da ovo može biti jedan od ishoda. Svi skupa smo jako razočarani, ali napravljeno je sve što smo u tom trenutku znali i mogli i bili smo izuzetno blizu. Znamo i to da obično nakon europskog neuspjeha dolazi do pada, a i u prvenstvu smo krenuli ispod razine Hajduka i moramo krenuti prema gore kako god znamo. Vjerujem da je svaki pojedinac svjestan gdje smo i što nam ova utakmica nosi jer jedino što nam u ovom trenutku treba je pobjeda - rekao je trener bijelih.

Hajdukov trener osvrnuo se na razgovore s navijačima:

- Kad ste već ranije pričali o mogućem otkazu i kontaktu s drugim trenerima, ja sam želio učiniti što bolje. Imao sam i dva razgovora s Torcidom, prvi put u Osijeku, imao sam potrebu poslati jaku poruku da je momčad spremna za borbu, a htio sam i donijeti malo mira tadašnjim čelnicima.

- Drugi put sam to napravio nakon Rudeša, kada je svlačionica bila podijeljena, pola je igrača pozdravila Torcidu, pola nije. Napravio sam to kako bi ostala kohezija između navijača i ekipe do finala Kupa. U svakom trenutku sam gledao isključivo klub, a ne svoje kratkoročne ili dugoročne planove. Ja sam trener Hajduka, ponosno radim taj posao i stav je apsolutno isti: borba na najjače i pokušaj borbe na najjače - dodao je Kopić.

Što se događa s Nižićem, Futacsem, Saidom, Memollom...

- Za svakog igrača pokušavam naći razumijevanje, nemam taj mandat za donositi završne poteze, ako Nižić kaže da nije spreman za igru, ja to moram poštivati. Futacs je tu, vidjet ćemo do kraja prijelaznog roka, s Memollom je slična situacija, Filip je napravio pomak u treningu, radi sve bolje, blizu je ekipi, dva puta nije bio među 18 zbog taktičkog plana. Said je kvalitetan, dobar igrač, činilo se najboljim da ode i to je jedan od razloga naše nedefinirane momčadi jer smo imali igrače na odlasku, a još uvijek su tu. No, Said ima kvalitetu koju treba respektirati, meni osobno i Hajduku je svoj doprinos dao.

Slijedi Gorica...

- Što se tiče utakmice, vjerojatno će biti iskazivanje nezadovoljstva od samog početka. Teren je takav da se ne možemo ni dodati, razina frustracije što se toga tiče je visoka. Mi ćemo pokušati uspostaviti pas - igru, ali neće biti jednostavno - zaključio je Željko Kopić.

