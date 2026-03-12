Čudesni Realov Urugvajac nam je dao izvedbu kakva se dogodila samo 21 put u nogometu

Urugvajski nogometaš Federico Valverde s razlogom je u ovom trenutku igrač o kojem se najviše priča u svijetu nogometa. Kapetan Real Madrida je u prvoj utakmici osmine finala protiv Manchester Cityja odigrao besprijekornu utakmicu, u 3:0 pobjedu svoje momčadi ugradio je tri pogotka, što je prvi hat-trick karijere za 27-godišnjeg veznjaka.

Valverde je sva svoja tri pogotka postigao u prvom poluvremenu dvoboja. Prvi pogodak je stigao u 20. minuti. Vratar Thibaut Courtois poslao je dugu loptu prema Valverdeu, koji je sjajnim dodirom lopte zaobišao istrčalog vratara Cityja Gianluigija Donnarummu i poslao loptu u praznu mrežu. Drugi pogodak je zabio u 27. minuti, kada je Valverde pokupio odbijanac Cityjeve obrane, poveo loptu te s lijeve strane iskosa s ruba kaznenog prostora neobranjivo pogodio suprotni kut.

Tudor ponizio svog igrača i dodatno ga slomio, izašli su detalji drame nakon debakla Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Treći pogodak, onaj u 42. minuti, bio je najimpresivniji. Brahim Diaz je poslao sjajno lob dodavanje u kazneni prostor, Valverde je fenomenalnim dodirom prebacio gostujućeg braniča Guehija te odmah potom iz blizine volejem zakucao loptu u Cityjevu mrežu za 3:0.

- Nestvarno je. Uvijek sanjaš o ovakvim večerima. Želim zahvaliti suigračima koji mi daju samopouzdanje koje mi treba da budem dobro raspoložen, stručnom stožeru i svima koji nas podržavaju iako je iza nas teška sezona - rekao je Valverde, te dodao:

- Nisam znao što da radim kad sam zabijao golove, osjećao sam se kao da je sve ovo san. S ovom loptom se ni moja djeca neće smjeti igrati, uzimam ju i stavljam ju na sigurno mjesto.

VEZANI ČLANCI:

Zanimljivo, prije ove utakmice Valverde je postigao tri pogotka u svojoj karijeri u Ligi prvaka, i to u 75 utakmica, a sada je udvostručio svoj učinak u samo jednom poluvremenu utakmice. Dodajmo da je Valverde tek drugi igrač u povijesti Lige prvaka koji je zabio hat-trick u jednom poluvremenu protiv engleskog kluba. Prvi je bio Lionel Messi koji je to učinio za Barcelonu protiv Arsenala 2010. godine.

Ova izvedba zaradila mu je savršenu ocjenu 10 u kultnom francuskom listu L'Equipe, a to je tek 21. put u 42 godine otkako L'Equipe dodjeljuje ocjene igračima. Dakle, ovakva izvedba se, prema L'Equipeu, događa samo jednom u dvije godine.