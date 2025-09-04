Kontroverzni predsjednik Tottenhama otišao nakon 25 godina. Završio je eru u Londonu

Daniel Levy je nakon gotovo 25 godina provedenih na poziciji izvršnog predsjednika engleskog nogometnog prvoligaša Tottenham Hotspura odstupio s te pozicije.

Levy je na dužnost stigao u veljači 2001. godine te je pod njegovim vodstvom klub iz sjevernog Londona osvojio Liga kup 2008. te Europsku ligu 2025., ali je i sagradio novi stadion na koji je preselio 2019.

"Ovo je dio klupske ambicije kako bismo ostvarili dugoročni sportski uspjeh", objavio je Tottenham.