DANIEL LEVY

Kontroverzni predsjednik Tottenhama otišao nakon 25 godina. Završio je eru u Londonu

VL
Autor
Hina
04.09.2025.
u 21:26

Levy je na dužnost stigao u veljači 2001. godine te je pod njegovim vodstvom klub iz sjevernog Londona osvojio Liga kup 2008. te Europsku ligu 2025., ali je i sagradio  novi stadion na koji je preselio 2019.

Daniel Levy je nakon gotovo 25 godina provedenih na poziciji izvršnog predsjednika engleskog nogometnog prvoligaša Tottenham Hotspura odstupio s te pozicije.

"Ovo je dio klupske ambicije kako bismo ostvarili dugoročni sportski uspjeh", objavio je Tottenham.

Ključne riječi
Premiership Tottenham Daniel Levy

