Daniel Levy je nakon gotovo 25 godina provedenih na poziciji izvršnog predsjednika engleskog nogometnog prvoligaša Tottenham Hotspura odstupio s te pozicije.
Levy je na dužnost stigao u veljači 2001. godine te je pod njegovim vodstvom klub iz sjevernog Londona osvojio Liga kup 2008. te Europsku ligu 2025., ali je i sagradio novi stadion na koji je preselio 2019.
"Ovo je dio klupske ambicije kako bismo ostvarili dugoročni sportski uspjeh", objavio je Tottenham.Pobuna dijela Dinamovih navijača, jedna odluka ih je izludila: 'Upravi palac dolje. Ovo je sramota'
