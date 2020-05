Konobarici ostavio napojnicu od koje 'boli glava', porukom na računu otkrio pravi razlog!

NBA zvijezda Andre Drummond ugodno je iznenadio osoblje jednog restorana u Delray Beachu na Floridi u kojem je konobarici, koja je posluživala njega i njegovu obitelj, ostavio napojnicu od tisuću dolara, javlja ESPN.

Osim bogate napojnice, zvijezda Cleveland Cavaliersa, koja je ove sezone zaradila više od 27 milijuna dolara, na račun u visini od 164,25 dolara je napisala poruku konobarici: "Hvala, bili ste odlični."

Restoranima na Floridi je dopušteno otvaranje za goste nakon prisilne pauze zbog koronavirusa, ali mogu biti popunjeni samo 25 posto.

Foto: David Richard/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL NBA: Miami Heat at Cleveland Cavaliers Feb 24, 2020; Cleveland, Ohio, USA; Cleveland Cavaliers center Andre Drummond (3) misses a dunk beside Miami Heat forward Bam Adebayo (13) in the first quarter at Rocket Mortgage FieldHouse. Mandatory Credit: David Richard-USA TODAY Sports David Richard Drummond je svoju NBA karijeru počeo u Detroitu, koji ga je posalo u Cleveland ove sezone.

