Kojić i Pavlović bez poraza u Portugalu

U portugalskoj Vili Nova de Gaiai započeo je WTT Feeder turnir, a Hrvatska u kvalifikacijama ima troje predstavnika.

Frane Kojić je startao s dvije uvjerljive pobjede, nad Kazahstancem Kharkijem (3:0) i Rumunjem Pleteuom (3:0), te drži prvo mjesto u svojoj skupini s omjerom 2-0. U odlučujućem susretu za prolazak u dodatne kvalifikacije čeka ga Portugalac Laine.

Ivor Ban ima polovičan učinak (1-1). U prvom susretu je svladao Kolumbijca Riosa (3:0), potom je izgubio od Španjolca Taulera (3:1), a još ga čeka meč s Talijanom Pintom, koji zasad ima omjer 2-0.

Andrea Pavlović također je sjajno otvorila turnir - s dvije pobjede protiv Australki Wang (3:1) i Njemice Morsch (3:1) nalazi se na vrhu skupine.

U posljednjem susretu igrat će protiv Izraelke Davidov, koja je upisala dva poraza, pa Andrea ima izvrsnu priliku potvrditi prvo mjesto i plasman u iduću fazu.