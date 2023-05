Kohorta se emotivnom porukom počela opraštati od Gradskog vrta, pogledajte gdje sele

Uderbi utakmici 33. kola HNL-a nogometaši Osijeka i Dinama su, u utakmici s malim brojem pravih prilika, odigrali bez pogodaka. Prvak Dinamo je u prošlom kolu proslavio naslov prvaka, dok je Osijek s ovim bodom ostao na četvrtom mjestu ljestvice. Ima dva boda manje od Rijeke, a četiri više od Istre 1961 i Varaždina.

Kohorta je sredinom drugog dijela podignula lijepu poruku ' Na starom betonu ostale su uspomene, nikad neću žaliti godine ovdje provedene' i tako se počela polako opraštati od Gradskog vrta jer je ovo bila predzadnja utakmica.

Čast da "zatvori" Gradski vrt inat će Rijeka koja će tamo gostovati u ovoj sezoni jer već od iduće Osijek bi trebao preseliti u novi dom. Opus Arenu, odnosno zdanje na Osječkom Pampasu koje je ekskluzivno posjetila ekipa Večernjeg lista. Riječ je o najmodernijem stadionu u Hrvatskoj.

>> POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA NOVI STADION

Navijači će sjediti na "antivandalskim" sjedalicama koje baklja ne može zapaliti. Tko ih uopće pokuša uništiti, brzo će biti detektiran jer će tribine, kao i čitav prostor, biti pod budnim okom više od stotinu kamera. Nije nevažno da, dok napeto gledaju utakmicu, neće pokisnuti jer su tribine natkrivene. Oni pak koji dublje zagrabe u džep pa si priušte uživanje u nogometu iz odvojenih tzv. sky boxova, osim svog mira, imat će i vlastiti toalet.

14.03.2023., Osijek - Zracna fotografija novog stadiona NK Osijek koji se nalazi na Pampasu. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dobrodošli na novi nogometni stadion i trening kamp NK Osijeka na Pampasu, gdje će slavonski prvoligaš, kako se očekuje, započeti novu sezonu. Bez sumnje, najmoderniji je to hrvatski stadion, a nakon tri i pol godine gradnje, preostalo je samo završno dotjerivanje do njegova potpunog dovršetka. Investicija je to od pozamašnih 65 milijuna eura.

Iako ime stadiona jučer nije javno spominjano, neslužbeno se doznaje da će se novi stadion idućih desetak godina zvati Opus arena, prema tvrtki u vlasništvu glavnog klupskog sponzora.

- Uloženo je u njega 13.500 kubika betona, 2500 tona armaturnog čelika, 400.000 kubika kamene mješavine, a čelična krovna konstrukcija teška je 1300 tona - dodao je inženjer.

Što se brojki tiče, na novom je stadionu 13.005 natkrivenih sjedalica. Devet je tzv. sky boxova, s ukupno 140 mjesta, a nudit će zaista posebno iskustvo gledanja utakmica. Na VIP tribini su 454 mjesta. Za novinare je osigurano 90 mjesta, od kojih su 34 na otvorenom, a 56 u zatvorenom prostoru. U sektoru za gostujuće navijače ukupno je 735 mjesta, od toga 13 invalidskih.

Dva su semafora, a svaki je površine 42 četvorna metra, što je veličina pristojnog stana. Glavni teren ozvučen je s 56 zvučnika. Za našeg posjeta, specijalnim strojem radilo se na finom kalibriranju rasvjete i zvučnika.

Fitness centar od 350 kvadrata bit će opremljen tartanom, umjetnom travom i gumenim podom. Igrači će moći predahnuti u samo za njih rezerviranom dnevnom boravku s 13 soba, a odmarat će se igrajući bilijar, stolni nogomet ili PlayStation.

Impozantna je i šetnica na vrhu stadiona s koje puca predivan pogled na tribine i travnjak, baš kao i iz restorana koji će imati 250 mjesta, a hrana će se pripremati u jednoj od najvećih kuhinja u Osijeku.

Što se tiče trenažnog kampa, ukupno ima sedam terena. Jedan je istovjetan glavnome i ima tribine sa 180 mjesta, tri su terena s prirodnom travom, od toga jedan s tribinom od 204 mjesta, te tri terena s umjetnom travom, od čega je jedan s tribinom sa 108 sjedalica.