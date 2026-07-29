Nova pravila za HNL su sjajna, a HNS je dodao jedno svoje. No, jedno pitanje ostaje otvoreno

Puno kontroverzi ostalo nam je u mislima s ovogodišnjeg Svjetskog nogometna prvenstva što se tiče suđenja, no jedan aspekt gotovo je sveopće pozitivno prihvaćen u nogometnoj zajednici. Riječ je o novim pravilima koja su prvenstveno usredotočena na minimaliziranje krađe vremena i maksimiziranje aktivne igre tijekom utakmice. Ta pravila su na svjetskoj razini pozdravljena s pohvalama, i to s dobrim razlogom jer su u prosjeku donijela četiri minute više aktivne igre po utakmici na SP-u 2026. godine u usporedbi s mundijalom 2022. godine u Katru. Od ove sezone ćemo sva ta nova pravila gledati i u HNL-u, potvrđeno je na uvodnom seminaru HNL sudaca za ovu sezonu koji se održao u Hotelu Garden Hill u Velikoj Gorici.

HNS dodao svoje pravilo

Najveći 'kolač' izmjena i dopuna Pravila nogometne igre, koje je propisao Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), odnosi se na borbu protiv odugovlačenja. Igrači u HNL-u će od ove sezone morati izvesti ubacivanje sa strane (aut) ili udarac s vrata (gol-aut) unutar pet sekundi otkada sudac počne odbrojavati, a sudac počinje odbrojavati u trenutku kada procijeni da je lopta spremna za igru. U slučaju nepoštivanja tog pravila, lopta će biti dodijeljena suparničkoj momčadi. Dakle, u slučaju auta, taj aut će dobiti druga ekipa, a u slučaju gol-auta, protivnik će dobiti udarac iz kuta.

Ovdje je i HNS dodao jedno svoje novo pravilo, bez ingerencije IFAB-a, kako bi pomogao bržem izvođenju ovih prekida. Naime, domaćin je umjesto dosadašnjih sedam propisanih lopti dužan uz teren za igru osigurati deset lopti. Nije promjena očitovana samo u količini lopti jer prvi put u povijesti HNL-a je propisan njihov raspored. One moraju stajati na 'kapicama' najmanje metar i pol od terena za igru, po tri sa svake strane kod aut-linija te po dvije sa svake strane kod gol-aut linija. Ovo će dodatno ubrzati cijelu situaciju kod izlazaka lopte s terena i vraćanje iste u igru jer više neće biti problema sa sakupljačima lopti ili s domaćinima koji su protivniku "slučajno" stavili loptu predaleko.

Odugovlačenje se pokušava suzbiti i kod izmjena. Novo pravilo glasi da, ako igrač koji izlazi iz igre prilikom izmjene ne napusti teren u roku od deset sekundi nakon što se ploča za izmjenu podignula, igrač koji ga mijenja ne smije ući u teren najmanje iduću jednu minutu, to jest smije ući u teren tek kad prođe ta potpuna jedna minuta aktivne igre i kada nakon te minute na terenu bude prvi prekid igre, što onda može potrajati i dvije ili tri minute.

Velik problem s odugovlačenjem stvaralo je i lažiranje ozljeda kako bi se ukrala svaka moguća sekunda, posebice pri povoljnom rezultatu i posebice pri kraju utakmice. I s tim problemom se nova pravila hvataju ukoštac. Ako se igra prekine zbog ozljede igrača u polju i u situaciji bude zatražio pomoć liječničke službe, taj igrač mora napustiti teren i može se vratiti tek nakon što prođe jedna minuta aktivne igre. Dakle, ležanje na travnjaku više ne smije biti "besplatan" način za prekidanje ritma i usporavanje utakmice. Ovo novo pravilo ne odnosi se na sve slučajeve. Primjerice, kod ozljeda vratara, ozbiljnih ozljeda, ozljeda glave, sudara igrača iste momčadi ili prekršaja za koje su dodijeljeni žuti i crveni kartoni neće se primjenjivati.

Noviteti u puštanju prednosti

Velike promjene donose se i u kontekstu VAR sustava. Od ove sezone, suci u HNL-u će moći koristiti VAR i u sljedećim situacijama: prva je očigledno pogrešno dosuđen udarac iz kuta, ako se odluka može promijeniti odmah i bez odgađanja nastavka igre, a druga je jasan prekršaj igrača napadačke momčadi prije nego je lopta u igri kod udarca iz kuta ili izvođenja slobodnih udaraca, kada prekršaj imaj jasan utjecaj na postignut pogodak, kazneni udarac ili disciplinsku kaznu. Važne su i promjene pravila u sudačkom puštanju prednosti. Ako igrač napravi prekršaj za crveni karton izvan kaznenog prostora, u čistoj situaciji za postizanje pogotka, ali sudac pusti prednost i napadačka momčad postigne pogodak, igrač prolazi bez disciplinske kazne jer pogodak nije spriječen. Također, sudac sada može pustiti prednost suparničkoj momčadi čak i ako je prekid (poput auta ili slobodnog udarca) izveden tehnički neispravno, a lopta je došla u posjed suparnika, te suparnička momčad u tom slučaju ostvaruje korist.

Ove promjene bez sumnje zaslužuju biti pozitivno prihvaćene jer su već dokazano donijele dobre rezultate. Jedino pitanje je hoće li ih hrvatski suci primjenjivati na ispravan način.