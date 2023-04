Kohorta brutalno kritizirala upravu Osijeka: Stanje je katastrofalno. Nesposobni ste i odlazite!

Nogometni klub Osijek već se duže vremena nalazi u velikoj krizi, unatoč ambicionzim planovima mađarskih vlasnika. Stoga su se navijači Osijeka, Kohorta, oglasili o situaciju u klubu te zatražili odlazak usprave.

"Predug je niz loših rezultata naše ekipe u domaćem prvenstvu, naša nesposobna uprava dovela nas je do katastrofalne situacije. Došli smo u situaciju gdje šest kola prije kraja prvenstva više ne ovisimo sami o sebi u borbi za mjesto koje vodi u kvalifikacije za europska natjecanja. NK Osijek 11 utakmica ne zna za pobjedu, rušimo najlošije klupske rekorde, gazimo ka dnu... Suci nas potkradaju iz utakmice u utakmicu, ali u klubu nema osobe koja će istupiti u javnost i boriti se protiv te nepravde. To nas je dovelo do situacija da nas sve više i više j*bu.... Gospodo iz uprave, tko će preuzeti odgovornost? Dovođenje alibi trenera i njegovo otpuštanje nakon par kola ne vodi nikuda, radite sprdačinu od kluba. Krenimo od Valentine Koprivnjak koja je tu godinama u klubu i crpi novac iz kluba te glumi dežurnog policajca godinama. Kada se dobre stvari oko kluba događaju prva je tu, a sada kada je situacija katastrofalna skriva se u mišjoj rupi...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sportski direktore Kuleševiću, kakvo je stanje? Ako ne znate vi, mi ćemo vam reći... Stanje je katastrofalno, strpljenja više nema! Dosta ste se igrali s ugledom našeg kluba. Rasprodaj sve za 'kikiriki' pa potrpaj ekipu klincima... Dovode se kojekakvi polu treneri koji nisu zreli za biti dio NK Osijeka. Nema rezultata, nema veze, smjeni trenera dovest ćemo novog... Ti si Kuleševiću taj koji je postavio tog trenera, ti si taj koji je odgovoran za to što na domaćim utakmicama klupa za rezerve je poluprazna... Dosta je bilo igranja s NK Osijekom, NK Osijek nije tvoja igračka. Odj*bi iz kluba!

Marketing kluba je užasan, u gradu se ne može kupiti najobičniji dres našeg kluba. Posjete na stadionu su očajne, ostalo nam je svega još par utakmica do preseljenja na Pampas, trebamo li to preseljenje dočekati u ovako truloj atmosferi? Je li, Čoharu?! Dajte ostavke i tjerajte se u 100 pič... materina iz NK Osijeka!

Kohorta je uvijek bila i bit će tu uz klub kada je najgore, uvijek smo reagirali na nepravilnosti u radu uprava našeg kluba, a tako je i sada. Ovo je borba za boljitak našeg kluba u kojoj nećemo odustajati, ustrajati ćemo do samog kraja i našeg konačnog cilja - odlaska trenutne uprave kluba! Čoharu, Kuleševiću, Valentina, Hojsaku, Sakalju, ODLAZITE!!

Ovim putem pozivamo sve navijače NK Osijeka koji će prisustvovati utakmici u srijedu da glasnom pjesmom poguraju igrače ka pobjedi i još glasnije izraze svoje nezadovoljstvo radom uprave. Ovim putem želimo sve obavijestiti da u srijedu na utakmici s Istrom neće biti organiziranog navijanja s naše strane. Ovaj nenogometni termin velika je sramota HNS-a. Nogomet se igra za navijače, nogomet se igra vikendom. Velika većina ljudi srijedom u 15h je na poslu ili imaju neke druge svoje obaveze, takav termin nije za utakmicu prve nogometne lige! Kohorta će se i ubuduće opirati ovakvim suludim terminima odigravanja utakmica domaćeg prvenstva - Against modern football! Nogomet navijačima!", poručila je Kohorta.