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Marin Šotiček (21)

Tko je novo pojačanje na Poljudu? Ranije je odbio Hajduk uz objašnjenje da je - dinamovac

Šotiček
Foto: HNK Hajduk
1/6
VL
Autor
Hrvoje Delač
31.07.2026.
u 08:00
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Marin se, kako kaže njegov otac, zahvalio na ponudi uz objašnjenje da on kao dinamovac ne može otići u Hajduk. Otišao je tada za tri milijuna eura u Basel, ali tamo nije do kraja razvio svoj talent.

Marin Šotiček (21) novi je igrač Hajduka, objavio je i potvrdio splitski klub u srijedu navečer. Hrvatski nogometaš stiže na jednogodišnju posudbu iz švicarskog Basela, a Splićani će nakon toga imati pravo otkupa ugovora.

Iako se još prije nekoliko dana činilo da će Šotiček u Rijeku, čak kruže priče da su si on i sportski direktor Raić-Sudar već stisnuli ruke, u posljednji tren došlo je do prevrata i završio je na Poljudu. Iako pregovori traju već neko vrijeme, intenzivirali su se nakon teške ozljede Roka Brajkovića, pa će Šotiček zapravo doći kao naručen treneru Gonzalu Garciji.

U Baselu pao u drugi plan

Mladi nogometaš zadužio je broj 23 i odmah se stavio treneru na raspolaganje. Tijekom potpisivanja bio je uzbuđen i zadovoljan obavljenim poslom.

– Dojmovi su fantastični, jedva čekam upoznati momčadi te što prije početi raditi. Pratim našu ligu, jako mi se sviđa nogomet trenera Garcije, mislim da se mogu lako uklopiti u njegove zamisli. Također, poznajem puno igrača s kojima igram u mlađim dobnim skupinama, a siguran sam da će mi oni pomoći da idem putem kojim trebam ići. Želim u svakoj utakmici dati sve od sebe, raditi maksimalno da momčad pobjeđuje, a radom i trudom će sve doći na svoje – kazao je Šotiček nakon potpisivanja ugovora.

Posao je obavio novi sportski direktor Robert Graf, koji je također kazao nekoliko rečenica o ovom poslu.

– Zadovoljstvo nam je što se Marin odlučio priključiti Hajduku. Jačanje krilnih pozicija bio je jedan od naših prioriteta u ovom prijelaznom roku, a vjerujemo da je Marin igrač kakvog tražimo. Eksplozivan je, snažan i jako dobar u situacijama "jedan na jedan". Posjeduje brzinu s kojom lako može napadati prostore iza obrambene linije, svojoj momčadi daje napadački doprinos putem pressinga, ali također sudjeluje u obrambenim zadaćama. Iako je još uvijek vrlo mlad, već je stekao vrijedno iskustvo igrajući za Lokomotivu i Basel, dok njegov status u hrvatskoj U-21 reprezentaciji dokazuje trenutačnu kvalitetu, ali i budući potencijal. Uvjereni smo da se njegove karakteristike uklapaju u naš stil igre te da će obogatiti konkurenciju i donijeti kvalitetu našoj napadačkoj liniji. Želimo mu dobrodošlicu u Hajduk i veselimo se što ćemo biti potpora njegovom razvoju, rekao je Graf.

Šotiček je rođen u Sloveniji, u Novom Mestu, ali cijelu je karijeru gradio u Hrvatskoj, od Zrinjskog iz Ozlja i Vinogradara u mlađim dobnim skupinama, pa do Lokomotive u kojoj se afirmirao. Za seniorsku momčad debitirao je već sa 17 godina, a interes na sebe privukao je u sezoni 2023./2024., u kojoj je u svim natjecanjima postigao 11 pogodaka.

Hajduk jednom odbio

Zaintrigiralo je to čelnike Dinama koji su ga željeli dovesti, već su dogovorili sve s Lokomotivom, ali zapelo je u pregovorima između kluba i igrača, pa se taj transfer izjalovio. Javio se i tada Hajduk, ali Marin se, kako kaže njegov otac, zahvalio na ponudi uz objašnjenje da on kao dinamovac ne može otići u Hajduk. Otišao je tada za tri milijuna eura u Basel, ali tamo nije do kraja razvio svoj talent.

U prvoj je sezoni u svim natjecanjima odigrao 32 utakmice, postigao šest pogodaka i upisao četiri asistencije, da bi u prošloj sezoni pomalo pao u drugi plan. Iako je odigrao 38 susreta, postigao je svega jedan pogodak, uz tri asistencije, a u većinu utakmica ulazio je s klupe. Štoviše, u cijeloj sezoni svega dvaput je odigrao svih 90 minuta.

Kako Basel očito više nije računao na njega, Šotiček je odlučio vratiti se u HNL kako bi oživio svoju karijeru. Njemu je tek 21 godina pa se čini kako je ovo dobar potez, u Hajduku će zasigurno imati dobru minutažu i imat će priliku na domaćim travnjacima ponovno pokazati svu raskoš svog talenta. Ne treba ići daleko u prošlost da si se našao primjer igrača kojem je povratak u HNL karijeru vratio na pravi put. Bilo je tako s Tonijem Frukom, koji je vrlo mlad otišao izvan granica Lijepe Naše, da bi se preko Gorice, a onda i Rijeke, ponovno vinuo u visine, čak dospio i u reprezentaciju.
Ključne riječi
Hajduk Marin Šotiček

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Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura.

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