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Ništa od prvog derbija sezone: Odgođena utakmica Dinama i Rijeke

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Slobodan SandiÄ
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 16:15
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Novi termin odigravanja utakmice Dinama i Rijeke bit će poznat naknadno

Dinamo i Rijeka trebali su se susresti već u drugom kolu SuperSport HNL-a. Plavi su sljedećeg vikenda trebali su gostovati na Rujevici, ali taj je susret odgođen zbog europskih obveza oba kluba. Utakmica Rijeke i Dinama trebala se igrati u subotu.

Međutim, Rijeku u četvrtak očekuje utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv švedskog Ilvesa. Utakmica s Dinamom mogla je biti pomaknuta na nedjelju devetog kolovoza, ali Dinamo već u utorak 11. kolovoza igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Žalgirisa.

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Zato je nemoguće isplanirati susret sljedećeg kola između ova dva kluba jer nikako ne mogu dobiti 72 sata odmora na koje imaju pravo između dvije utakmice. Novi termin odigravanja utakmice Dinama i Rijeke bit će poznat naknadno. Informaciju su objavili klubovi na svojim društvenim mrežama.
Ključne riječi
odgoda utakmice HNL HNK Rijeka Dinamo

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Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura.

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