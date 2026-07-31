Ništa od prvog derbija sezone: Odgođena utakmica Dinama i Rijeke

Dinamo i Rijeka trebali su se susresti već u drugom kolu SuperSport HNL-a. Plavi su sljedećeg vikenda trebali su gostovati na Rujevici, ali taj je susret odgođen zbog europskih obveza oba kluba. Utakmica Rijeke i Dinama trebala se igrati u subotu.

Međutim, Rijeku u četvrtak očekuje utakmica trećeg pretkola Konferencijske lige protiv švedskog Ilvesa. Utakmica s Dinamom mogla je biti pomaknuta na nedjelju devetog kolovoza, ali Dinamo već u utorak 11. kolovoza igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Žalgirisa.

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Zato je nemoguće isplanirati susret sljedećeg kola između ova dva kluba jer nikako ne mogu dobiti 72 sata odmora na koje imaju pravo između dvije utakmice. Novi termin odigravanja utakmice Dinama i Rijeke bit će poznat naknadno. Informaciju su objavili klubovi na svojim društvenim mrežama.