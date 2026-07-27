Dinamo pronašao zamjenu za Bakrara, novi napadač već je potpisao ugovor

Iskusni napadač Smail Prevljak, dosadašnji igrač Istre 1961, novi je centarfor Dinama. Prevljak će svojim iskustvom i istančanim osjećajem za gol dodatno pojačati napadački potencijal momčadi trenera Marija Kovačevića. U Dinamu će nositi dres s brojem 14.

Rođen je 10. svibnja 1995. godine u Konjicu u Bosni i Hercegovini, prve nogometne korake načinio je u lokalnom Igmanu, a od ljeta 2013. bio je u akademiji RB Leipziga pri čemu je debitirao i za prvu momčad. Godinu kasnije preselio je u Salzburg gdje je nastupao i za prvu momčad, a u počecima i za drugi sastav, Liefering. U sustavu Salzburga proveo je šest godina i pritom osvojio četiri naslova prvaka i tri pokala pobjednika Kupa.

U međuvremenu je nakratko igrao na posudbi za austrijski Mattersburg, potom prešao u belgijski Eupen u kojem je nastupao tri i pol sezone. U Eupenu je u 99 nastupa postigao 42 pogotka uz 11 asistencija. Prošlog je ljeta, nakon dvogodišnje epizode u berlinskoj Herthi, pristupio Istri 1961 u kojoj je u 34 službene utakmice zabio 15 golova.

Prevljak je ujedno upisao i 27 nastupa za reprezentaciju BiH postigavši pritom šest pogodaka.