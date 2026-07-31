Perišićev trener sarkastično odgovorio na pitanje o preuzimanju Nizozemske: 'Savez me zvao u dva ujutro'

Nizozemska nogometna reprezentacija još nije našla novog izbornika nakon što je Ronald Koeman napustio poziciju nakon Svjetskog prvenstva gdje su Oranje ispale u šesnaestini finala od Maroka. Posao su već odbili Erik ten Hag i Arne Slot, a pisalo se kako je ponuđen i treneru PSV-a, za koji nastupa naš Ivan Perišić, Peteru Boszu.

Slot je navodno bio blizu preuzimanja izborničke klupe, ali je na kraju odbio jer još neko vrijeme želi ostati klupski trener. Bosz ugovor s PSV-om ima još dvije godine pa ne želi komentirati medijske napise o preuzimanju reprezentacije. Zato je na pitanja novinara odgovorio ovako:

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mogu vam reći da mi je telefon zazvonio sinoć u dva ujutro. Bio je to nepoznat broj, ali sam se javio. S druge strane bio je Nizozemski nogometni savez. Pitali su me imam li vremena, pa sam se odmah odvezao u Zeist. Razgovarali smo satima i jedva sam stigao na trening. Bio je to dobar razgovor.

Novinar agencije ANP pitao ga je je li prenoćio u kampu reprezentacije.

- Ne, razgovor je bio dug, pa sam nakon njega produžio ravno za Eindhoven - rekao je Bosz i nasmijao sve prisutne u dvorani.