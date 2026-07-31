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ORANJE BEZ IZBORNIKA

Perišićev trener sarkastično odgovorio na pitanje o preuzimanju Nizozemske: 'Savez me zvao u dva ujutro'

UEFA Champions League - PSV Eindhoven v Atletico Madrid
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
31.07.2026.
u 19:16
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Slot je navodno bio blizu preuzimanja izborničke klupe, ali je na kraju odbio jer još neko vrijeme želi ostati klupski trener

Nizozemska nogometna reprezentacija još nije našla novog izbornika nakon što je Ronald Koeman napustio poziciju nakon Svjetskog prvenstva gdje su Oranje ispale u šesnaestini finala od Maroka. Posao su već odbili Erik ten Hag i Arne Slot, a pisalo se kako je ponuđen i treneru PSV-a, za koji nastupa naš Ivan Perišić, Peteru Boszu.

Slot je navodno bio blizu preuzimanja izborničke klupe, ali je na kraju odbio jer još neko vrijeme želi ostati klupski trener. Bosz ugovor s PSV-om ima još dvije godine pa ne želi komentirati medijske napise o preuzimanju reprezentacije. Zato je na pitanja novinara odgovorio ovako:

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- Mogu vam reći da mi je telefon zazvonio sinoć u dva ujutro. Bio je to nepoznat broj, ali sam se javio. S druge strane bio je Nizozemski nogometni savez. Pitali su me imam li vremena, pa sam se odmah odvezao u Zeist. Razgovarali smo satima i jedva sam stigao na trening. Bio je to dobar razgovor.

Novinar agencije ANP pitao ga je je li prenoćio u kampu reprezentacije.

- Ne, razgovor je bio dug, pa sam nakon njega produžio ravno za Eindhoven - rekao je Bosz i nasmijao sve prisutne u dvorani.
Ključne riječi
trener PSV Ivan Perišić Peter Bosz Nizozemska nogometna reprezentacija

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