Kreće nova sezona HNL-a: Hoće li Dinamo opet dominirati, kakav će biti odnos Livaje i Garcije i je l Kek i dalje taj?

Nakon točno 69 dana čekanja, konačno smo dočekali početak nove sezone HNL-a. Novo, 36. izdanje najvišeg ranga hrvatskog klupskog nogometa otvorit će branitelj naslova i uvjerljivo najuspješnija momčad u povijesti lige Dinamo (26 naslova), i to domaćim ogledom protiv Slaven Belupa koji je na rasporedu danas od 20 sati (MaxSport 1).

Prije nego što se dotaknemo samog pregleda nadolazeće sezone, koji smo pripremili s pet ključnih pitanja, podsjetimo se najvažnijih servisnih informacija. Tijekom ljeta nismo doživljavali pretjerane i velike promjene, barem ne za standarde naše lige. Tri su kluba promijenila svoje trenere. Umjesto dva Hrvata i jednog Španjolca, na klupe su stigli Slovenac, Španjolac i Argentinac. Victora Sancheza je na klupi Rijeke naslijedio legendarni povratnik i osvajač naslova iz 2017. Matjaž Kek, Tomislava Radotića u Osijeku je naslijedio argentinski stručnjak Federico Bessone, dok je Krešimira Režića na klupi Istre naslijedio španjolski strateg Javier Cabello.

Povratak Keka u HNL

Ne možemo reći da su se događale neke grandiozne promjene što se tiče igračkih kadrova. Iako do kraja prijelaznog roka (7. rujna) ima još puno vremena, zasad nismo svjedočili nekim velikim izlaznim transferima. U ovom trenutku tri prodaje dijele prvo mjesto kao najlukrativnije, s odštetama od tri milijuna eura. Ville Koski je iz Istre otišao u Alaves, a Monsef Bakrar i Sandro Kulenović iz Dinama su otišli u Al Ahly, odnosno Torino. Osim ova tri posla, još se samo tri izlazna transfera zasad mogu nazvati milijunskima; Marko Soldo iz Dinama otišao je u Sigmu Olomouc za dva, a Iker Pozo iz Gorice u Rodinu iz Moskve te Gonzalo Villar iz Dinama u Elche za milijun eura. Moguće je da će zvučniji hrvatski klubovi odrađivati ozbiljnije transfere tek kad se europski kvalifikacijski ispiti dovrše ili barem primaknu kraju.

Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura. Prosječna dob igrača je 24,7 godina, a među njima je 36,4 posto stranaca, najviše iz Bosne i Hercegovine (18), potom Nigerije (8), Slovenije (7) i Albanije (6).

Prvo i najvažnije pitanje uoči nove sezone jest hoće li Dinamo opet dominirati. Momčad Marija Kovačevića se prošle sezone nakon velike klupske rekonstrukcije 'prošetala' do naslova, osvojivši ga s 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Uzevši u obzir dvije činjenice; prvu, da je razlika u kvaliteti prošle sezone bila uistinu ogromna te drugu, da se Dinamov kadar zasad nije znatnije mijenjao, teško je dati bilo koje drugo predviđanje osim onoga da će branitelj naslova opet biti suveren. Momčad se sada sigurno još bolje poznaje i hvata mehanizme svojeg trenera, čisto zbog toga što su igrači i članovi stručnog stožera dulje na okupu. Fluktuacija u formi zacijelo će biti, posebice s obzirom na europske obveze, no Dinamo ima prednost u odnosu na ostatak ligaškog društva čak i u slučaju da rotira velik dio momčadi na svojim frontovima.

Drugo pitanje uoči sezone je: Kako će se razvijati odnos Gonzala Garcije i Marka Livaje? Koliko god od toga u samom Hajduku htjeli pobjeći, odnos trenera i kapetana momčadi je glavna tema ove ljetne pauze. Pokazali su to i sami navijači kluba koji su unatoč nekim kvalitetnim izvedbama glasno zviždali treneru Garciji, a Livaji skandirali glasnije od pogodaka kad je ulazio u igru u završnicama utakmica. Hajduk je s Livajom imao priličnih disciplinskih problema, zbog kojih je bio i udaljen s priprema u Sloveniji, no s druge su strane ljudi u klubu svjesni da je Livaja i dalje glavni igrač ove momčadi. Odnos sigurno nije savršen, ali Hajduku će biti jako važno da se poboljša, kakvu god minutažu Garcia na kraju namijenio za čovjeka koji je u Splitu smatran ikonom.

Treće je pitanje uoči sezone je li Matjaž Kek i dalje taj. Slovenski stručnjak priuštio je Riječanima vrlo vjerojatno i najslavnije dane u klupskoj povijesti svojim legendarnim mandatom od 2013. do 2018. godine, tijekom kojeg je osvojio četiri trofeja, jedan u ligi, dva u kupu i jedan u superkupu. Nakon osam godina izbivanja, od kojih je sedam proveo na funkciji izbornika slovenske reprezentacije, Kek se vratio u svoj drugi dom. Neki će možda tvrditi da nije tako, ali na Rujevici ga je dočekala prilično slična situacija; Damir Mišković i dalje je ključna osoba kluba, a fluktuacija igrača i dalje je glavni modus operandi po kojem Rijeka funkcionira. Navijači, a ni sam klub, neće pred svoju istinsku legendu odmah staviti nerealne ciljeve poput osvajanja naslova prvaka, ali sigurno se očekuje debelo više od četvrtog mjesta koje je protekle sezone osvojeno sa Sanchezom. Uzevši u obzir Kekov prvi mandat, od njega se očekuje barem napeta borba za trofej, pa makar i u kupu.

Četvrto je pitanje uoči sezone tko će napasti četvrtu europsku poziciju. Budući da se u ovom trenutku po svim parametrima čini da će Dinamo, Hajduk i Rijeka uzeti prva tri mjesta na ljestvici, uvijek se nameće pitanje tko je "onaj četvrti". Situaciju je tu nešto uzbudljivijom učinio Osijek koji je dvjema katastrofalnim sezonama (sedmo i deveto mjesto) otvorio prostor za neku drugu momčad, a tu je priliku oba puta objeručke zgrabio Varaždin, predvođen Nikolom Šafarićem, uz kontinuitet struke i kadra te kvalitetan skauting u klubu. Ipak, na trenutke su na to mjesto pretendirale i momčadi poput Istre, Slaven Belupa, Lokomotive i Gorice, pa se stoga ovaj šestoboj čini ekstremno zanimljivim i nepredvidivim. S obzirom na rad u protekle dvije sezone, Varaždinu je ipak u prednosti.

Mogu igrati rasterećeno

Peto je pitanje uoči sezone može li Rudeš prekinuti drugoligašku kletvu. Već smo u nizu od tri uzastopne sezone u kojima novi prvoligaš odmah u istoj sezoni ispada u drugi rang. To se dogodilo Rudešu u sezoni 2023./2024., Šibeniku u sezoni 2024./2025. te Vukovaru u sezoni 2025./2026., a ako je suditi po razini nogometa u drugom rangu, odnosno Prvoj NL, teško je vjerovati da će se niz nastaviti. S kojim god stručnjakom razgovarate, a da je pritom u posljednje vrijeme radio u prvom i drugom rangu, reći će vam isto – da je razlika praktički nepremostiva. S tim na umu, igrači Rudeša i njihov trener Alen Peternac zapravo nemaju što izgubiti te bi trebali tu činjenicu iskoristiti kao prednost, igrajući maksimalno rasterećeno.