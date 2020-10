'Kod zadnjeg udarca se čulo kako mi rebro puca, mislim da je samo zato stao...'

"Ovo ne radim da bih ga povrijedila. Znam da moje riječi neće imati gotovo nikakvog utjecaja na njegovu karijeru. Nije to nešto nakon čega će Dana White reći da mu daje otkaz. Ja nemam takav utjecaj na te stvari. Ovo radim da bih pomogla drugima. Ovako puštam glas da bih pomogla nekim drugim žrtvama obiteljskog zlostavljanja te kako da ne zaglibe preduboko u tako nešto. Nadam se da će to biti nešto što će dovesti do toga da UFC više provjerava kakvu štetu udarci rade glavama i mozgu te da će se bolje pobrinuti za njih", rekla je u početku svoje ispovijesti za MMA Junkie Danielle Nickerson, bivša supruga Mikea Perryja, UFC-ovog borca.

Kaže kako je Mike uvijek imao problema s naglom naravi, ali i kako u četiri godine veze nisu imali problema. No, kada su stupili u brak i kada je Mike doživio prvi poraz nokautom, Danielle više nije mogla utjecati na njegovu eksplozivnu narav.

Podsjetimo, Geoff Neal ga je na UFC 245 priredbi nakon minute i pol borbe srušio udarcem noge u glavu, a onda ga je dokrajčio na podu, a Perry je ostao i bez svijesti pa se, moglo bi se reći srećom, ne sjeća kraja borbe, a onda su krenuli problemi kada je sa suprugom stigao u hotel:

- Uvjeravao me da tek treba ići u kavez, da borba još uopće nije bila. Nije mu bilo jasno kako je mogao biti nokautiran. Ako ste gledali njegove borbe, znali ste da prima puno udaraca. Već samo to radi štetu mozgu i glavu. No, nikad prije toga nije bio nokautiran i kad se to dogodilo je bilo kao da se prebacio prekidač. Bilo je strašno - prisjeća se njegova bivša, a onda je na sve došla i Mikeova ovisnost o alkoholu.

Alkohol

- Na jednoj je zabavi Mikea uvrijedila žena koja se družila s njegovim prijateljem nakon što su popili. Alkohol je uvijek sve stvari činio lošima.Udario ju je i tim udarcem srušio s visokog stolca na kojem je sjedila. Došao je izbacivač i sve nas potjerao van", ispričala je.

Po povratku kući Mike je divljački vozio, a u jednom trenutku izbacio tadašnju suprugu iz auta te joj prijetio da će je lupiti. Nakon što se odvezao kući, ona je nazvala njegovog prijatelja da ju, sigurnosti radi, prati do njihovog doma. Perry je i dalje bio bijesan, počeo se zalijetati u suprugu te ju vijati po cijeloj kući, a u jendom trenutku je bacio masažnu fotelju koja je bila između njih pa napao Danielle.

'Znala sam što slijedi'

- Znala sam što slijedi pa sam sjela i pokrila se u fetalni položaj. Stavio je koljeno na moj trbuh, time me pridržavao dolje i udarao "ground n' pound' sve dok se nije umorio. Uspjela sam pokriti lice, ali dobila sam hematome po stražnjoj strani glave. Cijela desna strana ruke, moje noge, rebra, sve je bilo u modricama idućih nekoliko dana. Sav svoj bijes iskalio je na meni. Kod zadnjeg udarca, mislim da je zato i stao, čulo se kako mi rebro puca. Stao je i sjeo sa strane, no mislim da se zapravo samo umorio - prepričala je Danielle kojoj je u pomoć stigla Mikeova majka te ju odvela u kuću Mikeove sestre, no on ih je slijedio, a njegova je majka iz straha nazvala policiju i rekla da se boje za svoj život i da Mike želi nauditi svojoj supruzi.

Uskoro se borac odvezao kući, a policija ga je uhvatila i privela. Danielle je na kraju rekla razlog zašto je sve ove detalje sada iznijela:

- Nisam mu htjela uništiti život, nisam htjela da si ga oduzme. Nakon borbe protiv Neala mi je pričao kako razmišlja o tome. Mislila sam samo o tome kako ga ne želim imati na savjesti te kako ga neću prijaviti. Pokušala sam u kasnijoj prijavi, kad sam tražila zabranu prilaska, iznijeti što manje toga što bi moglo dovesti do uhićenja jer je već imao ludi policijski dosje. I nisam htjela da ga otpuste iz UFC-a jer bi ga to doslovno ubilo. Sad se samo nadam da se povijest neće ponoviti, ovoj djevojci s kojom je sada niti bilo kojoj drugoj. To je ono što ja pokušavam postići - rekla je još Danielle.

Osim toga, potvrdila je kako je njihov brak bio gotov kada ga je ona u ožujku uhvatila u striptiz klubu u kojemu je on nasrnuo na nju kada mu je prišla pa ih je zaštitar izbacio.

- Pitala sam ga zašto je ljut, je li zato što ne može dalje partijati? On mi je rekao kako je imao još 45 minuta privatnog vremena sa striptizetom koju je platio. Pitala sam ga je li ljut što nije imao priliku imati spolni odnos s njom? - rekla je.