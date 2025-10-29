Naši Portali
Najnovije vijesti
OSASUNA

Klub hrvatskog reprezentativca gestom nakon poplava oduševio Španjolsku

LaLiga - Real Madrid v Osasuna
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
29.10.2025.
u 19:08

Čak mi je i jedan dječak, navijač kluba, dao novac koji je dobio od majke za Sveta tri kralja. Taj dječak je umjesto poklona zatražio novac od majke kako bih ja pomogao djeci u svom mjestu

Španjolski prvoligaš Osasuna, za koji nastupa i hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir, oduševio je Španjolsku gestom prema rodnom gradu svog bivšeg trenera Vicentea Morena. Podsjetimo, Španjolsku su prošle godine pogodile ogromne poplave koje su odnijele 229 života, a pogodile su i gradić Massanassu u kojem je prije 51 godinu Moreno rođen.

Poplave su uništile sportski centar u tom gradu, a Moreno je za Radio Marcu otkrio kako je njegov bivši poslodavac donirao 452 tisuće eura za njegovu obnovu. Radovi su završeni točno godinu dana nakon tragedije.

Igor Štimac kažnjen u BiH zbog pozdrava 'Za dom spremni'

Massanassa je gradić u blizini Valencije, čak 500 kilometara udaljen od Pamplone odakle je Osasuna. Moreno je otkrio kako je pomoć za obnovu sportskog centra stizala sa svih strana.

- U Osasuni sam se uvjerio da je ona više od nogometnog kluba. Čak mi je i jedan dječak, navijač kluba, dao novac koji je dobio od majke za Sveta tri kralja. Taj dječak je umjesto poklona zatražio novac od majke kako bih ja pomogao djeci u svom mjestu. Predao mi je kuvertu uslijed čega su me preplavile emocije. Ta gesta mi je dala snage, osjetio sam da svi stoje iza unesrećenih - rekao je španjolski stručnjak.

Moreno je prošle godine osvojio deveto mjesto u LaLigi s Osasunom, a Budimir je bio treći strijelac prvenstva. Ovog ljeta preselio je u katarski Al-Wakrah.

