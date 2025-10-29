Naši Portali
Zaleđe neće biti kao dosad

Sprema se revolucija u nogometu, promjena pravila donijet će više golova

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo
Gualter Fatia/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
29.10.2025.
u 14:35

Napadač bi mogao biti i metar ispred obrambenog igrača, ako mu je dio tijela u ravnini

U veljači ili ožujku mogla bi stići značajna promjena u pravilima nogometne igre. Naime, međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijelo koje je zaduženo za nogometna pravila, raspravlja o revolucionarnoj reformi pravila o zaleđu koja bi napadačima donijela značajnu prednost i jamčila puno više golova na utakmicama, napisao je njemački Bild.

Takvu je ideju još prije pet godina predložio legendarni trener Arsène Wenger. Prema novom pravilu igrač ne bi bio u zaleđu sve dok je bilo koji dio tijela s kojim može postići pogodak u ravnini s posljednjim obrambenim igračem.
To znači da bi napadač u trenutku dodavanja lopte smio biti većim dijelom tijela ispred zamišljene linije zaleđa. Time bi imao znatno kraći put do gola od braniča, a da sudac pritom ne označi nedozvoljenu poziciju.

Cilj ove promjene je stati na kraj brojnim milimetarskim odlukama koje izazivaju žestoke rasprave, čak i uz korištenje poluautomatske tehnologije zaleđa, iako će i po novim pravilima iste dvojbe postojati. Očekivana posljedica je veći broj prilika za gol, više pogodaka, a to bi bilo zacijelo zanimljivije gledateljima. 

Konačnu riječ ima Glavna skupština IFAB-a, pravo glasa imaju predstavnici nogometnih saveza Engleske, Walesa, Škotske i Sjeverne Irske, dok Fifa raspolaže s četiri glasa koja objedinjuje predsjednik Gianni Infantino. Za promjenu pravila potrebna je dvotrećinska većina.

Osim moguće promjene pravila o zaleđu, bilo je riječi i proširenju pravila o odugovlačenju igre. Od ove sezone golmani smiju držati loptu osam sekundi, a ako je ne izbace u tom roku, protivničkoj momčadi dodjeljuje se korner. Novo pravilo o sekundama moglo bi se u budućnosti primjenjivati i kod ubacivanja iz auta te ispucavanja, ali najranije od sezone 2027./2028.
Ključne riječi
nogomet FIFA

