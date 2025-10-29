Naši Portali
Ženski nogomet

Hrvatska bolja od Sjeverne Makedonije

Autor
Damir Mrvec
29.10.2025.
u 15:26

Mlada hrvatska ženska U-17 reprezentacija svladala je Sjevernu Makedoniju u posljednjoj utakmici kvalifikacijskog mini-turnira za Europsko prvenstvo iduće godine u Sjevernoj Irskoj, domaćin kojemu je bio Karlovac.

Mlada hrvatska ženska U-17 reprezentacija svladala je Sjevernu Makedoniju u posljednjoj utakmici kvalifikacijskog mini-turnira za Europsko prvenstvo iduće godine u Sjevernoj Irskoj, domaćin kojemu je bio Karlovac.

Izabranice Božidara Miletića slavile su minimalnu pobjedu zahvaljujući pogotku Marije Krunić koji je ušla s klupe i u 63. minuti zatresla mrežu protivnica.

U drugoj utakmici ove skupine Finska je svladala Italiju s 3:1; konačni redoslijed: Finska 9, Hrvatska 6, Italija 3, Sjeverna Makedonija 0 bodova. Prve tri reprezentacije plasirale su se ju drugi krug kvalifikacija. 
