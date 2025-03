Ključni igrač Dinama neće zaigrati? Cure zadnji sati do derbija, ovo su vjerojatni sastavi

Veliki derbi Dinama i Hajduka imat će goleme rezultatske implikacijame za sezonu. Prvi trenerski sudar u karijerama Fabija Cannavara i Gennara Gattusa, bivših suigrača sa zajedničkim zlatom sa Svjetskog prvenstva 2006., lako bi mogao biti krucijalan za njihove trenerske statuse u klubovima. Kao što već znamo, drugoplasirani Hajduk u prednosti je od šest bodova nad trećeplasiranim Dinamom i ta činjenica uvelike bi mogla uvjetovati pripremu ovog dvoboja. Dinamo je jednostavno u situaciji u kojoj nema drugog izbora, nego beskompromisno napasti sva tri boda. Gotovo svaki će trener u javnom nastupu reći da u svakoj utakmici ide na pobjedu, ali svi koji imalo detaljnije prate nogomet svjesni su da je to samo paravan da se pošalje određena poruka koju navijači žele čuti, da to u praksi uistinu nije uvijek tako. S tim na umu teško je vjerovati da će Hajduk ići pošto-poto po pobjedu. Da, pobjedom bi bijeli otišli na plus devet od Dinama, no manji je rizik ostati na plus šest nego ići na glavu po plus devet te potencijalno porazom ostati tek na plus tri.

Na kraju krajeva, Hajdukov modus operandi pod Gennarom Gattusom pokazuje nam da bijeli imaju veću rezultatsku uspješnost kad se zatvore i čekaju protivnika nego kad su oni ti koji napadaju i drže kontrolu susreta te time ostavljaju široke prostore protivniku. Hajduk je ove sezone izgubio u pet utakmica (Ružomberok, Varaždin, Gorica, Lokomotiva i Rijeka) te je u svakoj od njih imao veći posjed lopte. S druge strane, bijeli su u šest navrata ove sezone pobjeđivali u utakmicama u kojima su imali manji posjed lopte, a od tih šest utakmica su i dva dosadašnja derbija protiv Dinama (oba završila 1:0 pobjedom Hajduka). Taj je princip generalno Gattusu donosio uspjehe u derbijima i teško je vjerovati da će ga mijenjati. Dakle, očekivano je da će Dinamo napasti svim sredstvima, a Hajduk čvrsto, gusto i kompaktno stajati te čekati svoju priliku u Maksimiru.

U kadrovskom smislu i jedni i drugi imaju probleme s ozljedama. Kod Dinama na raspolaganju neće biti dvojice iznimno važnih imena, Josipa Mišića i Brune Petkovića, no s druge strane ohrabruje činjenica da su se igrama vratili Luka Stojković i Petar Sučić, isto tako dva prilično važna igrača. Obrana Dinama (koja je ove sezone primila nevjerojatnih 55 pogodaka!) najveća je enigma. U dosadašnjih devet utakmica pod Fabijem Cannavarom samo dvaput je istrčala ista zadnja linija (Theophile, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel), a sigurno je da takva obrana opet neće istrčati jer je Cannavarov čovjek od povjerenja, čovjek s najvećom minutažom pod Cannavarom od svih braniča Dinama, žestoko kritizirani Sammy Mmaee, suspendiran zbog akumuliranih žutih kartona. Očekuju se Pierre-Gabriel i Franjić na bekovima, Theophile na jednom stoperu, a na drugom vlada dilema između Torrentea i Galešića. Cannavaro znatno više minuta daje Torrenteu, iako je Galešić predstavljen kao krucijalna zimska akvizicija.

Veliki problem za Dinamo je i bolan udarac zadobiven u srijedu u Kupu protiv Osijeka. Nije ništa puknulo, ali Pjaca je tijekom tjedna čak bio i na štakama te je po onome što znamo vrlo mala šansa da će jedan od ključnih igrača u Dinamu biti od prve minute u derbiju. Sigurno će na jedno od dva krila ići Luka Stojković (vjerojatno desno), dok bi lijevo krilo trebao popuniti Arber Hoxha.

Hajduk najviše muke muči s izostancima ofenzivnih veznjaka, odnosno krilnih igrača. Startni ofenzivni veznjak Anthony Kalik ozlijedio se na susretu protiv Rijeke tijekom tjedna u kupu te neće biti na raspolaganju. Umjesto njega za poziciju "desetke" figuriraju ili Ukrajinac Nazarij Rusin ili znatno defenzivniji Filip Krovinović, koji je u posljednje vrijeme na klupi. Od ofenzivaca na raspolaganju nisu ni Abdoulie Sanyang Bamba, koji je upitan, te Jan Mlakar, koji je otpao. Očekuje se da će, upravo zbog kompaktnosti i obrambene odgovornosti, Niko Sigur dobiti prednost na desnom krilu ispred Brune Durdova. Hajduk neće na raspolaganju imati ni kartoniranog lijevog beka Ismaela Dialla, a njegovu poziciju preuzet će Dario Melnjak. Gattuso je uoči dvoboja rekao i da su Filip Uremović te Ivan Rakitić imali manjih problema ovog tjedna, ali u klubu se vjeruje da će biti spremni za derbi čija se važnost, posebice u ovom trenutku, teško može opisati riječima.

VJEROJATNI SASTAVI ZA VELIKI DERBI:

DINAMO: Nevistić - Pierre-Gabriel, Theophile, Torrente, Franjić - Sučić, Belcar - Stojković, Baturina, Hoxha - Kanga

HAJDUK: Lučić - Hrgović, Uremović, Prpić, Melnjak - Pukštas, Rakitić - Sigur, Rusin, Šego - Livaja